Team-Zuwachs perfekt
Hirscher verleiht Flügel: Olympiasieger fliegt jetzt offiziell auf Van Deer ab
Ryoyu Kobayashi mit seinem neuen Arbeitsgerät.
© Red Bull Content Pool
Beim Weltcup-Auftakt in Lillehammer (20.-22. November) geht Ryoyu Kobayashi auf neuen Skiern an den Start. Der 29-jährige Japaner fliegt künftig auf Van Deer-Red Bull Sports ab, die Skimarke von Marcel Hirscher.
Kobayashi zählt zu den erfolgreichsten Skispringern seines Landes. Er gewann Gold, Silber und Bronze bei Olympischen Spielen, Skiflug-WM-Gold, zweimal den Gesamtweltcup und dreimal die Vierschanzentournee.
Für Aufsehen sorgte der Japaner auch vor zwei Jahren, als er unter der Regie von Red Bull die Weltrekordmarke von 291 Metern flog. (TT.com)
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