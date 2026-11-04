John Frieda ist tot: Der Mann hinter Frizz-Ease und den Frisuren der Stars

Er machte Prinzessin Diana und zahlreiche Hollywood-Stars schöner, erfand mit Frizz-Ease ein weltbekanntes Haarserum und wurde selbst zu einer bekannten Marke: Der britische Starfriseur John Frieda ist im Alter von 75 Jahren gestorben. Er hinterlässt eine beeindruckende Geschichte– vom jungen Friseursohn bis zum erfolgreichen Beauty-Unternehmer.

Viele kennen seinen Namen von Shampoo- und Stylingprodukten. Andere erinnern sich an die berühmten Frisuren, die er für Schauspielerinnen, Sängerinnen und andere bekannte Persönlichkeiten kreierte. John Frieda war einer der bekanntesten Friseure seiner Zeit. Am 3. November 2026 ist er im Alter von 75 Jahren gestorben.

Die Nachricht wurde über den offiziellen Instagram-Auftritt seiner Salons bekannt gegeben. Er sei friedlich und im Kreis seiner Familie verstorben. Woran er gestorben ist, wurde bisher nicht bekannt gegeben.

Seine Geschichte ist aber nicht nur die eines erfolgreichen Unternehmers. Sie beginnt mit einem jungen Mann aus London, der eigentlich einen ganz anderen Beruf ergreifen sollte.

Eigentlich sollte er Arzt werden

John Frieda wurde am 9. Juli 1951 in London geboren. Das Friseurhandwerk kannte er schon von klein auf. Sein Großvater war Barbier, sein Vater hatte einen eigenen Friseursalon.

Seine Eltern hatten allerdings andere Pläne für ihn. Sie wollten, dass er Arzt wird. John selbst interessierte sich aber viel mehr für Haare und Styling.

Schon mit 16 Jahren entschied er sich, seinen eigenen Weg zu gehen. Er begann im berühmten Londoner Salon von Leonard zu arbeiten. Anfangs erledigte er einfache Aufgaben und faltete Handtücher. Doch er lernte schnell und fiel durch sein Talent auf.

Bald durfte er bei Fotoshootings mitarbeiten und kam mit der Modewelt in Kontakt. Er arbeitete mit bekannten Fotografen und für Magazine wie Vogue und Harper’s Bazaar. Damit begann eine Karriere, die ihn weit über London hinaus bekannt machen sollte.

Der Haarschnitt, den plötzlich alle haben wollten

Ein wichtiger Moment in seiner Karriere war die Zusammenarbeit mit der britischen Schauspielerin Joanna Lumley.

The Purdey Cut: Plötzlich wollten alle den Bob von Joanna Lumley. © IMAGO/United Archives / WHA

Für ihre Rolle als Purdey in der Fernsehserie „The New Avengers“ kreierte Frieda Mitte der 1970er-Jahre einen ganz besonderen Haarschnitt: ein schwungvoller Bob mit einem markanten Pony. Der sogenannte Purdey Cut wurde schnell zum Trend. Viele Frauen wollten plötzlich genauso aussehen wie die Schauspielerin. Für John Frieda bedeutete das den großen Durchbruch. Sein Salon war bald monatelang ausgebucht.

Von Prinzessin Diana bis Madonna

Er hatte ein gutes Gespür dafür, welche Frisuren zu einem Menschen passen und welche Looks gerade gefragt sind. Genau das machte ihn später auch bei vielen prominenten Kundinnen so beliebt.

Mit seinem Erfolg kamen auch immer bekanntere Kundinnen und Kunden. John Frieda arbeitete im Laufe seiner Karriere mit zahlreichen Stars und Persönlichkeiten.

Zu den Namen, die mit ihm in Verbindung gebracht werden, zählen unter anderem Prinzessin Diana, Madonna, Twiggy und Jacqueline Kennedy Onassis.

Auch Prinzessin Dianas Frisur wurde in den 90er Jahren oft kopiert. © imago stock&people

Er verstand es, Menschen mit ihren Haaren ganz unterschiedlich in Szene zu setzen. Dabei ging es ihm nicht darum, allen denselben Look zu verpassen. Er wollte herausfinden, welche Frisur zum jeweiligen Typ passt.

Sein Name wurde so immer bekannter. Aus dem jungen Friseur aus London war längst ein international gefragter Starstylist geworden.

Erzfeind des Frizz‘

Seinen größten Erfolg feierte John Frieda schließlich auch außerhalb des Salons. 1988 gründete er gemeinsam mit der Unternehmerin Gail Federici eine eigene Haarpflegemarke. Professionelle Haarpflege sollte nicht nur im Friseursalon möglich sein, sondern auch zu Hause.

Besonders erfolgreich wurde das Haarserum Frizz-Ease. Es sollte krauses und widerspenstiges Haar glätten und leichter frisierbar machen. Das Produkt traf einen Nerv und wurde schnell zum Verkaufsschlager.

Später kamen weitere bekannte Produktlinien dazu, darunter Sheer Blonde für blondes Haar. Die Marke John Frieda wurde international bekannt und stand bald in Badezimmern auf der ganzen Welt. 2002 verkaufte Frieda das Unternehmen gemeinsam mit Gail Federici an den japanischen Kosmetikkonzern Kao.

Auch privat etwas frizzy

Auch sein Privatleben sorgte immer wieder für Schlagzeilen. 1977 heiratete John Frieda die schottische Sängerin Lulu. Gemeinsam bekamen sie einen Sohn, Jordan. Die Ehe hielt bis Anfang der 1990er-Jahre. Ihr Sohn wurde später Schauspieler. In manchen Interviews sprach Frieda auch offenüber Schwierigkeiten in der Beziehung zu seinem Sohn. Die beiden fanden mit der Zeit wieder näher zueinander.