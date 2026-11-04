Halloween-Naschereien mit Metallteilen präpariert: Fünf weitere Fälle in Österreich

In der Causa um mit Metallteilen präparierten Halloween-Süßigkeiten sind fünf weitere Fälle aufgetaucht. Der Sprecher des Bundeskriminalamtes, Heinz Holub-Friedreich, sagte Mittwochfrüh der APA, zwei Funde betreffen die steirischen Bezirke Leibnitz und Murtal. Zwei weitere wurden in Niederösterreich bekannt. Die Polizei Oberösterreich meldete ebenfalls einen neuen Fall eines manipulierten Schokoriegels in Linz.

Im Bezirk Leibnitz war bereits Montagabend eine Nascherei mit Metall gefunden worden, damit sind in dem Bezirk nun zwei Fälle zu verzeichnen. Bei einem der beiden nun bekannt gewordenen Fälle in der Steiermark war eine Mutter durch die Berichterstattung der vergangenen Tage aufmerksam geworden. Bevor sie die Naschsachen ihren Kindern gab, brach sie die Süßigkeiten auf und fand so das Metall darin.

Nadeln und Schrauben

Die am Mittwoch neu bekannt gewordenen Fälle in Niederösterreich betreffen Amstetten und Loosdorf (Bezirk Melk), konkretisierte Polizeisprecher Johann Baumschlager auf APA-Anfrage. Es seien metallische Gegenstände in den Süßigkeiten entdeckt worden, verletzt wurde niemand. Bereits am Montag war in Winklarn (Bezirk Amstetten) ein Fall aufgetaucht. Dort war eine Zehnjährige durch einen Biss in eine Minischokolade, in der eine Nadel versteckt war, leicht im Mund verletzt worden.

Im Linzer Stadtteil Ebelsberg hat Dienstagnachmittag ein 28-Jähriger einen manipulierten Schokoriegel entdeckt. In der Süßigkeit, die seine Kinder – acht und vier Jahre alt – zu Halloween gesammelt hatten, steckte eine Schraube, berichtete die Landespolizeidirektion.

Alarmiert durch ein Video auf Social Media, in dem auf die in den vergangenen Tagen entdeckten Manipulationen aufmerksam gemacht wurde, hatte der 28-Jährige die Süßigkeiten, die seine Kinder heimgebracht hatten, überprüft. Woher der betroffene Riegel stammt, konnte laut Polizei bisher nicht nachvollzogen werden, verletzt wurde niemand. In Linz waren bereits am Montag Süßigkeiten mit Nägeln aufgetaucht, allerdings in einem anderen Stadtteil.

Polizei mahnt zur Vorsicht

Die Polizei appellierte an die Bevölkerung, verdächtige Süßigkeiten zu überprüfen. Wer manipulierte Naschereien findet, solle diese samt Verpackung aufbewahren und die Polizei alarmieren. Um mögliche Spuren zu sichern, sollen die Fremdkörper nicht aus den Süßigkeiten entfernt oder verändert werden. (APA)