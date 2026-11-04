Nadeln und Schrauben in Halloween-Süßigkeiten: Fünf weitere Fälle in Österreich

Bis Mittwochvormittag sind österreichweit insgesamt 13 Fälle von manipulierten Halloween-Süßigkeiten bekannt geworden. Die gesammelten Naschereien seien "im vergleichbaren Modus Operandi" mit spitzen, metallischen Gegenständen präpariert gewesen, berichtete das Bundeskriminalamt. Seit Dienstag wurden somit fünf weitere Fälle angezeigt. In Wien gibt es einen ersten Verdacht. Bisher wurde noch kein Fall angezeigt, der eine medizinische Versorgung erfordert hätte.

Das sind die neu gelegten Anzeigen: In Niederösterreich wurden zwei zusätzliche Fälle in den Bezirken Amstetten und Melk (Loosdorf) bekannt. In der Steiermark kamen zwei weitere Fälle in den Bezirken Murtal und Leibnitz hinzu. Ein zusätzlicher Fall wurde in Oberösterreich in Linz angezeigt.

Allein in der Steiermark bisher sechs Anzeigen

Damit verteilen sich die bisher bekannten Fälle auf Niederösterreich (drei), Oberösterreich (drei), Salzburg (einer) und die Steiermark (sechs). Im Bezirk Leibnitz war bereits Montagabend eine Nascherei mit Metall gefunden worden, damit sind in dem Bezirk nun zwei Fälle zu verzeichnen. Bei einem der beiden nun bekannt gewordenen steirischen Fälle war eine Mutter durch die Berichterstattung der vergangenen Tage aufmerksam geworden. Bevor sie die Naschsachen ihren Kindern gab, brach sie die Süßigkeiten auf und fand das Metall darin.

Ebenfalls auf eine durch die Berichte alarmierte Mutter geht der erste Verdachtsfall in der Bundeshauptstadt zurück. Offenbar entdeckte diese in einem Schokoladenbonbon eine Schraube. Nachdem die Frau darüber auf Facebook gepostet hatte, dürfte sich die Polizei in den Donaustädter Fall eingeschaltet und mit der Mutter Kontakt aufgenommen haben. Anzeige lag bis Mittwochvormittag noch keine vor, das dürfte sich aber bald ändern.

Polizei mahnt zur Vorsicht

Die Polizei appellierte an die Bevölkerung, verdächtige Süßigkeiten zu überprüfen. Wer manipulierte Naschereien findet, solle diese samt Verpackung aufbewahren und die Polizei alarmieren. Um mögliche Spuren zu sichern, sollen die Fremdkörper nicht aus den Süßigkeiten entfernt oder verändert werden.

Auch im benachbarten Ausland sind, wie in den Vortagen, weitere Fälle gemeldet worden. Im Raum Neutraubling (Landkreis Regensburg) in Bayern etwa wurden zwei Mal in gesammelten Naschereien Nadeln und Reißnägel gefunden. Im schwäbischen Stätzling bei Friedberg (Landkreis Aichach-Friedberg) entdeckten Eltern ein Kaubonbon, in dem eine Nadel steckte. Verletzt wurde niemand. Das bayerische Landeskriminalamt zähle dieses Jahr deutlich mehr mit Nadeln, Schrauben oder Nägeln gespickte Süßigkeiten als in den Vorjahren, hieß es. (APA)