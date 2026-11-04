Naschereien mit Metallteilen präpariert: Vier weitere Fälle in Österreich

Im Fall der mit Metallteilen präparierten Halloween-Süßigkeiten sind vier weitere Fälle aufgetaucht. Der Sprecher des Bundeskriminalamtes, Heinz Holub-Friedreich, sagte Mittwochfrüh der APA, zwei Funde betreffen die steirischen Bezirke Leibnitz und Murtal. Dabei wurde im Bezirk Leibnitz bereits Montagabend eine Nascherei mit Metall gefunden, damit sind in dem Bezirk nun zwei Fälle zu verzeichnen. Zwei weitere wurden in der Früh in Niederösterreich bekannt.

Bei einem der beiden nun bekannt gewordenen Fälle in der Steiermark war eine Mutter durch die Berichterstattung der vergangenen Tage aufmerksam geworden. Bevor sie die Naschsachen ihren Kindern gab, brach sie die Süßigkeiten auf und fand so das Metall darin.

In Niederösterreich waren die Bezirke Amstetten und Melk betroffen. Verletzt wurde bei allen vier Funden niemand, so Holub-Friedreich. (APA)