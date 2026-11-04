Liveticker zum Nachlesen
Aussage gegen Aussage: So verlief der erste Prozesstag für Benko und Haselsteiner
Hat René Benko den Baulöwen Hans Peter Haselsteiner betrogen? Das wird am Mittwoch und Donnerstag in Innsbruck geklärt.
© Rita Falk
René Benko muss am Mittwoch und Donnerstag erneut vor dem Innsbrucker Landesgericht erscheinen. Der Vorwurf: Er soll Ex-Strabag-Chef Hans Peter Haselsteiner bzw. dessen Familienstiftung um fünf Millionen Euro betrogen haben. Außerdem geht es um ein Jagdgewehr im Wert von 80.000 Euro, das Benko verheimlicht haben soll.