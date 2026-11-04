Verdacht des schweren Betrugs
Baulöwe Haselsteiner um Millionen betrogen? Der nächste Benko-Prozess im Liveticker
René Benko muss sich wegen des Verdachts des schweren Betrugs und der betrügerischen Krida vor Gericht verantworten.
© Rita Falk
René Benko muss am Mittwoch und Donnerstag erneut vor dem Innsbrucker Landesgericht erscheinen. Der Vorwurf: Er soll Ex-Strabag-Chef Hans Peter Haselsteiner bzw. dessen Familienstiftung um fünf Millionen Euro betrogen haben. Außerdem geht es um ein Jagdgewehr im Wert von 80.000 Euro, das Benko verheimlicht haben soll.