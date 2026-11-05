🔴 Liveticker aus dem Gericht
Letzter Zeuge am Wort, dann soll Urteil fallen: Benko-Prozess auf Zielgeraden
Rene Benko am Donnerstag bei seinem Eintreffen im Gerichtssaal.
© Reinhard Fellner
René Benko musste am Mittwoch und Donnerstag erneut vor dem Innsbrucker Landesgericht erscheinen. Der Vorwurf: Er soll Ex-Strabag-Chef Hans Peter Haselsteiner bzw. dessen Familienstiftung um fünf Millionen Euro betrogen haben. Außerdem geht es um ein Jagdgewehr im Wert von 80.000 Euro, das Benko verheimlicht haben soll.