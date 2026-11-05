Prozess im Liveticker
Prozess gegen Benko wird fortgesetzt: Urteil könnte schon am Nachmittag fallen
Am Donnerstag könnte im dritten Prozess gegen René Benko ein Urteil fallen.
© Rita Falk
René Benko muss am Mittwoch und Donnerstag erneut vor dem Innsbrucker Landesgericht erscheinen. Der Vorwurf: Er soll Ex-Strabag-Chef Hans Peter Haselsteiner bzw. dessen Familienstiftung um fünf Millionen Euro betrogen haben. Außerdem geht es um ein Jagdgewehr im Wert von 80.000 Euro, das Benko verheimlicht haben soll.