René Benko vor Gericht: Nächster Prozess rund um Signa-Pleite im Liveticker

René Benko muss am Mittwoch und Donnerstag erneut vor dem Innsbrucker Landesgericht erscheinen. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft wirft ihm vor, gegenüber dem Ex-Strabag-Chef Hans Peter Haselsteiner bzw. dessen Familienstiftung eine „wahrheitswidrige Garantie“ abgegeben und die Stiftung „betrügerisch in Höhe von rund fünf Millionen Euro“ geschädigt zu haben.