Haselsteiner als Zeuge
René Benko vor Gericht: Nächster Prozess rund um Signa-Pleite im Liveticker
René Benko muss sich wegen des Verdachts des schweren Betrugs und der betrügerischen Krida vor Gericht verantworten.
© Reinhard Fellner
René Benko muss am Mittwoch und Donnerstag erneut vor dem Innsbrucker Landesgericht erscheinen. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft wirft ihm vor, gegenüber dem Ex-Strabag-Chef Hans Peter Haselsteiner bzw. dessen Familienstiftung eine „wahrheitswidrige Garantie“ abgegeben und die Stiftung „betrügerisch in Höhe von rund fünf Millionen Euro“ geschädigt zu haben.