Verdacht des schweren Betrugs
Von Benko um Millionen betrogen? Haselsteiner sagt jetzt als Zeuge aus
Hat René Benko den Baulöwen Hans Peter Haselsteiner betrogen? Das wird am Mittwoch und Donnerstag in Innsbruck geklärt.
© Rita Falk
René Benko muss am Mittwoch und Donnerstag erneut vor dem Innsbrucker Landesgericht erscheinen. Der Vorwurf: Er soll Ex-Strabag-Chef Hans Peter Haselsteiner bzw. dessen Familienstiftung um fünf Millionen Euro betrogen haben. Außerdem geht es um ein Jagdgewehr im Wert von 80.000 Euro, das Benko verheimlicht haben soll.