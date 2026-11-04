Ein gutes Leben mit Demenz: Unterstützung für Angehörige im Bezirk Kitzbühel

Das Mädchen- und Frauenberatungszentrum Bezirk Kitzbühel sichert mit der Caritas die Fortführung wichtiger Unterstützungsangebote für Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen.

St. Johann i.T. – Seit zwei Jahren gibt es das Projekt „Demenzfreundliche Region – Regio3“ und nun steht fest, dass das Angebot fortgeführt werden soll. Denn das Projekt habe deutlich gezeigt, wie wichtig es ist, Angehörige von Demenz-Kranken zu unterstützen.

Es sind vor allem Ehefrauen, Partnerinnen, Töchter oder Schwiegertöchter, die diese Aufgabe übernehmen – das zeigen die Beratungszahlen des Mädchen- und Frauenberatungszentrum Bezirk Kitzbühel, das die Initiative gemeinsam mit der Caritas Servicestelle Demenz umsetzt. Rund 98 Prozent der Ratsuchenden waren demnach Frauen, heißt es in einer Aussendung.

Für das Mädchen- und Frauenberatungszentrum ist das ein klarer Auftrag, sich auch künftig einzusetzen: „Frauen gehen in der Angehörigenpflege oft bis an ihre persönlichen Grenzen. Wir wollen sie stärken und entlasten, gleichzeitig aber auch Männer ermutigen, Verantwortung zu übernehmen und Hilfe anzunehmen. Denn die Pflege von Angehörigen darf keine reine Frauensache sein“, betont Renate Magerle, Obfrau des Mädchen- und Frauenberatungszentrums Bezirk Kitzbühel.

Passende Hilfe finden und Annehmen

Ziel sei es, die geschaffenen Strukturen langfristig in der Region zu verankern und bedarfsgerecht weiterzuentwickeln. Das Angebot richtet sich an Menschen mit Demenz, ihre Angehörige sowie Interessierte und Fachkräfte. „Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der psychosozialen Beratung. Denn oft geht es nicht nur darum, passende Hilfsangebote zu finden, sondern auch darum, diese überhaupt annehmen zu können“, erklärt Katja Gasteiger, Leiterin der Caritas Servicestelle Demenz.

Was tun, wenn ein Angehöriger Unterstützung ablehnt? Wie lassen sich Betreuung und eigene Bedürfnisse vereinbaren? Und wie gelingt es, als Familie mit der Erkrankung umzugehen? In der Beratung wird über die Erkrankung und ihre unterschiedlichen Erscheinungsformen aufgeklärt. Gleichzeitig werden individuelle Lösungen entwickelt, die sowohl auf die Bedürfnisse der Betroffenen als auch auf jene ihrer Angehörigen eingehen, heißt es vonseiten der Demenzberatung. (TT)

Beratung und Kurse für Angehörige Die Demenzberatung findet weiterhin wie gewohnt im Mädchen- und Frauenberatungszentrum in St. Johann (Poststraße 5, 6380 St. Johann i.T.) statt – jeweils freitags sowie bei Bedarf am Dienstagnachmittag. Auch der monatliche Angehörigenstammtisch „Treffpunkt TrotzDem“ wird fortgeführt. Er bietet jeden zweiten Montag im Monat in der Homebase St. Johann Raum für Austausch, Information und gegenseitige Unterstützung. Kurse für Angehörige Im März 2027 startet zudem ein neuer Angehörigenkurs nach dem Konzept EDUKATION® Demenz. Neben der direkten Hilfe wollen die Projektpartner das Thema Demenz noch stärker in die Mitte der Gesellschaft holen. Mit Vorträgen, Veranstaltungen und gezielter Öffentlichkeitsarbeit sollen Wissen vermittelt, Vorurteile abgebaut und Berührungsängste überwunden werden. Denn Hilfe anzunehmen ist keine Schwäche, sondern ein wichtiger Schritt, um die Herausforderungen die Demenz mit sich bringt gemeinsam zu bewältigen. Mehr Infos: https://frauenberatung-stjohann.at/