Ohne Computerkenntnisse
KI soll Obdachlosen zu Job verhelfen: Tirolerin für Welt-Award nominiert
Sozialarbeiterin Ruska Atanasova vor der Notschlafstelle am Schusterbergweg hat mit jobroom.eu eine sprachgesteuerte Anwendung entwickelt, die obdachlosen Menschen hilft, Jobs mit Unterkunft zu finden.
© Axel Springer
Eine Tiroler Sozialarbeiterin hat eine sprachgesteuerte Bewerbungshilfe für Menschen ohne Wohnung entwickelt - und ist damit für einen Welt-Award nominiert. Was sie eigentlich will? Unterstützung. Mehr nicht.
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