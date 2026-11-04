Inflation blieb im Oktober stabil, hoher Preisauftrieb bei Energie

Die Teuerung ist im Oktober stabil geblieben. Der Preisauftrieb lag bei 3,6 Prozent und damit auf dem gleichen Niveau wie im September, zeigt die Schnellschätzung der Statistik Austria am Mittwoch.

Der Preisauftrieb für Energie lag bei 16,5 Prozent. Der wichtigste Inflationstreiber war erneut der Dienstleistungsbereich mit einer Teuerung von 4,1 Prozent. Zum Vormonat September legten die Preise um 0,3 Prozent zu.