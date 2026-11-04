Teuerung gleichbleibend
Inflation blieb im Oktober stabil, hoher Preisauftrieb bei Energie
Die Energie- und Treibstoffpreise sind im Vergleich zum Vorjahr im Schnitt deutlich höher.
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Die Teuerung ist im Oktober stabil geblieben. Der Preisauftrieb lag bei 3,6 Prozent und damit auf dem gleichen Niveau wie im September, zeigt die Schnellschätzung der Statistik Austria am Mittwoch.
Der Preisauftrieb für Energie lag bei 16,5 Prozent. Der wichtigste Inflationstreiber war erneut der Dienstleistungsbereich mit einer Teuerung von 4,1 Prozent. Zum Vormonat September legten die Preise um 0,3 Prozent zu.
„Die Preise für Nahrungsmittel, Tabak und Alkohol blieben im Oktober im Jahresvergleich unverändert, nach einem Anstieg von 0,8 Prozent im September“, sagt Manuela Lenk, fachstatistische Generaldirektorin von Statistik Austria. (APA)
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