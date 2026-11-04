Ausgerechnet bei Heimrennen
Junger Brasilianer feiert sein Formel-1-Debüt, Routinier von Rennstall aussortiert
Rafael Camara zeigte in der Formel 2 auf. Nun bekommt er seine Chance in der Formel 1.
© IMAGO/Eric Alonso
Der Brasilianer Rafael Camara wird an diesem Wochenende beim Heimrennen in Sao Paolo sein Debüt in einem Formel-1-Grand-Prix geben. Der 21-Jährige ist beim Rennstall Haas für das zweite Cockpit vorgesehen, nachdem der Franzose Esteban Ocon am vergangenen Wochenende für das WM-Rennen in Mexiko-Stadt von der Startliste gestrichen worden ist. Für dieses Rennen erhielt der japanische Ersatzpilot Ryo Hirakawa das Cockpit. Der andere Haas-Fahrer ist der Brite Oliver Bearman.
Für 2027 war Camara bereits Mitte Oktober als Ocon-Ersatz fixiert worden. Die Gründe für die Suspendierung Ocons sind nicht bekannt, die Sache bleibe eine interne, hieß es von Haas. (dpa, TT.com)
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