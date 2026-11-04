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Die Reifeprüfung abgelegt: Geir wechselt mit dem „Tor des Monats Oktober“ den Verein

Martin Geir erzielte per traumhaftem Weitschuss das „Tor des Monats Oktober“.
© SV Ried/Kaltenbach
Michael Pipal

Von Michael Pipal

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