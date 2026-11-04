Giro d’Italia 2027 ohne Osttirol: Blick richtet sich auf 2028

Osttirol muss im Mai 2027 auf den Giro d’Italia verzichten. Weil der italienische Radklassiker der Nachbarregion Friaul den Vorzug gibt, gehen die Osttiroler Organisatoren diesmal leer aus. Ersatz steht bereits fest: Im April 2027 steigen dafür die beiden Schlussetappen der Tour of the Alps im Bezirk Lienz.

Lienz – Seit 1994 verbindet Osttirol eine enge Partnerschaft mit den Machern des Giro d’Italia. Damals holte die Region erstmals ein Etappenziel nach Lienz. Auch für das Jahr 2027 standen die Zeichen gut: Nach Verhandlungen am Rande der Tour de France in Paris und Abstimmungen in Lienz schien der Weg für den Giro geebnet. In Radsportkreisen kursierten Gerüchte über einen Etappenstart am 28. Mai 2027 in Lienz mit Ziel am Monte Zoncolan, eine offizielle Zusage gab es dafür allerdings nie.

Triest statt Lienz

Nun herrscht Klarheit: Der Giro-Tross spart Osttirol 2027 aus. Da der Startort Triest feststeht, sicherten sich die Verantwortlichen drei Abschnitte im benachbarten Friaul. „Wir stehen auch mit den Verantwortlichen in Friaul in einem Austausch. Deshalb haben wir nicht auf den in Aussicht gestellten Zusagen beharrt. Mit dieser Region verbindet uns die jährliche gemeinsame Durchführung des SuperGiroDolomiti mit Start und Ziel in Lienz“, erklärt Franz Theurl, Obmann des TVB Osttirol.

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Auch aufseiten der Giro-Führung bedauert man das Aus für 2027. Renndirektor Matteo Mursia betont das Bemühen der Veranstalter: „Gemeinsam mit Luca Guercilena, dem Direktor für Radsport bei RCS Sport, haben wir versucht Osttirol einzubinden. Leider ist es uns nicht gelungen, eine Lösung zu finden, die den logistischen und sportlichen Anforderungen gerecht wird. Unser Ziel ist es, die kommenden Jahre mit einem zeitlich längeren Vorlauf zu planen. In diesem Zusammenhang möchte ich betonen, dass wir offen dafür sind, gemeinsam zu prüfen, wie eine Einbindung von Osttirol in den Giro möglich sein könnte.“

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