„Oh, wie schön ist Panama“-Schöpfer Janosch mit 95 Jahren verstorben

Der Schriftsteller und Illustrator Janosch ist tot. Der durch Kinderbücher wie „Oh, wie schön ist Panama“ bekannte Künstler starb am Dienstag im Alter von 95 Jahren auf Teneriffa.

Der Schriftsteller und Illustrator Janosch ist tot. Er starb am Dienstag im Alter von 95 Jahren auf Teneriffa, wie sein Tübinger Verleger Bernhard Feil im Auftrag der Frau des Künstlers der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Mit liebevoll illustrierten Büchern wie „Oh, wie schön ist Panama“ begeisterte der Künstler seit den 1970er Jahren Kinder in aller Welt. Seine Werke wurden in rund 40 Sprachen übersetzt, ihre Gesamtauflage geht in die Millionen.

Janosch wurde zur Marke – vor allem dank seiner Figuren Tiger, Bär und Tigerente. Sie wurden erfolgreich in Lizenz vermarktet und zierten Tassen, Fahrräder, Schnuller und vieles mehr. Nach dem fulminanten Erfolg seiner Bücher zog sich Janosch in den 1980er Jahren auf die spanische Kanareninsel Teneriffa zurück.

Kindergeschichten als Gegenentwurf seiner eigenen Kindheit

Der Künstler wurde 1931 als Horst Eckert geboren und verbrachte einen Großteil seiner Kindheit in Oberschlesien im heutigen Polen, geprägt von Armut, Gewalt und der Alkoholsucht seines Vaters. Seine Kindergeschichten sind wie ein Gegenentwurf zu dieser schweren Zeit, die er lange Zeit selbst mit Alkohol zu verdrängen versuchte: Sie sind lustig, anarchisch frech und oft auch etwas wehmütig. Seine Figuren wehren sich gegen Unterdrückung und Ungerechtigkeit, mutig, verschmitzt und mit viel Herz.

„Bei Janosch werden die zu Helden, die sonst niemand beachtet“, schrieb Zeit-Redakteuer Tillmann Prüfer im Nachwort zum Buch „Herr Wondrak rettet die Welt, juchhe!“. Es vereint Janoschs Kolumnen im Zeit-Magazin, in denen sein Alter Ego Wondrak seit 2013 das Zeitgeschehen kommentierte.