Würdigungsfeier in Lavant: Altbürgermeister Oswald Kuenz geehrt

Die Gemeinde Lavant feierte ihren Altbürgermeister Oswald Kuenz im Rahmen einer Festveranstaltung für sein jahrzehntelanges politisches Engagement. 46 Jahre gehörte Kuenz dem Gemeinderat an, 28 Jahre davon stand er der Osttiroler Gemeinde als Bürgermeister vor.

Lavant – Unter dem Motto „Lavant sagt danke!“ organisierten Bürgermeisterin Stefanie Ganeider und Vize-Bürgermeister Lukas Kaplenig die Feier im Gemeindesaal. Oswald Kuenz hat die Entwicklung Lavants über Jahrzehnte hinweg geprägt und sehr viel bewegt: Er investierte in die Sicherstellung der Trinkwasserversorgung, bewies Weitblick bei Kanal und Abwasser und verwirklichte unter anderem die Ansiedlung des Golfplatzes und der Lavanter Golfhotels. Dazu kamen viele weitere Bauprojekte, die die Infrastruktur, das Ortsbild und das Gemeindeleben bis heute prägen. Er war 46 Jahre lang im Gemeinderat vertreten, 28 davon als Bürgermeister.

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