Entscheiden, nicht festlegen

Sich mit 15 für einen Lehrberuf entscheiden? Das klingt nach einer Wahl fürs Leben, ist aber viel mehr der Start des eigenen Bildungswegs. Philipp Bechter, Koordinator des bundesweiten Coachingangebots „Lehre statt Leere“ in Tirol, erläutert, was eine Lehre bringt, wie die Wahl gelingt und warum danach noch viele Wege offenstehen.

Von Barbara Kluibenschädl

Kaum irgendwo ist die Lehre so beliebt wie in Tirol: Laut der Jugendstudie der Tiroler Wirtschaftskammer bewerten sie junge Menschen im österreichweiten Vergleich als besonders ansprechend. Die Gründe dafür liegen für Bechter auf der Hand: „Tirol hat mit seinen über 20 Fachberufsschulen ein breites Angebot an attraktiven Lehrberufen. Tourismus und Handwerk genießen traditionell einen hohen Stellenwert, ebenso die Lehre im öffentlichen Dienst.“ Dazu kommen Modelle, die sich an die jeweilige Lebenssituation anpassen und weitere Bildungswege offenhalten: So lassen sich etwa Lehre und Profisport verbinden oder parallel zur Lehre die Matura machen.

Wege offenhalten

Als Bildungsweg zeichnet sich die Lehre vor allem dadurch aus, dass Jugendliche nicht nur über ihren Beruf lernen, sondern in ihm. Sie arbeiten vom ersten Tag an im Betrieb mit, verdienen mit dem Lehrlingseinkommen ihr eigenes Geld und vertiefen in der Berufsschule das theoretische Wissen dazu. „Außerdem ist man nach dem Lehrabschluss eine gefragte Fachkraft“, weiß Bechter. Berufschancen gebe es mit einer abgeschlossenen Lehre in Tirol genug. Das schafft Sicherheit und lässt trotzdem alle Türen offen. „Eine Lehre legt niemanden mehr für das restliche Leben fest“, betont er. Denn auch wer sich später weiterbilden oder beruflich neu orientieren will, hat mit ihr eine gute Basis.

„Eine Lehre legt niemanden mehr für das restliche Leben fest.“ Philipp Bechter

Wie vielfältig die Möglichkeiten sind, zeigt schon ein kurzer Überblick. Wer eine zweite Lehre anhängen möchte, schafft das mit verkürzter Lehrzeit. Wer bereits ein Studium im Hinterkopf hat, kann die Lehre mit Matura kombinieren und baut dabei auf einem soliden Fundament auf. „Die Praxis- und Lebenserfahrung, die man in einer Lehre sammelt, kann einem keiner mehr wegnehmen und ist auch für ein Studium von Vorteil“, weiß Bechter. Ein Zuckerschlecken ist diese Doppelbelastung allerdings nicht. „Das ist natürlich sehr fordernd, weil die Lehre selbst ja schon anspruchsvoll ist.“ Eine Alternative bietet die Studienberechtigungsprüfung, mit der sich Lehrlinge nach ihrem Abschluss für ein bestimmtes Studium qualifizieren können. Doch der Hörsaal ist längst nicht der einzige Weg nach oben. „Mich fasziniert, wie viele Menschen in einem Betrieb als Lehrling begonnen haben und heute Abteilungsleiterin und Abteilungsleiter oder sogar in der Geschäftsführung sind“, erzählt Bechter. Für viele mit abgeschlossener Lehre ist zudem der Schritt in die Selbstständigkeit ein attraktives Ziel.

So gelingt die Wahl

Bevor sich all diese Wege öffnen, steht aber die Frage: Welcher Lehrberuf und welcher Betrieb passen zu mir? Bechter empfiehlt, nicht nur auf Interessen, sondern auch auf die eigenen Talente zu achten. „Talente sind Dinge, die Freude machen und leicht von der Hand gehen“, erklärt er. Geht etwas noch nicht so leicht von der Hand, ist das aber kein Grund, einen Beruf auszuschließen – vieles lasse sich lernen. Entscheidend ist, die eigenen Lernfelder zu kennen und bereit zu sein, an ihnen zu arbeiten. Im nächsten Schritt zählt die Praxis. Schnuppern, mit Lehrlingen oder Fachkräften sprechen und im Bewerbungsgespräch gezielt nach Arbeitsalltag, Aufgaben und Ausbildung fragen, all das hilft bei der Orientierung. „Je realistischer das Bild vom Arbeitsalltag ist, desto geringer ist die Gefahr, dass die Wahl nicht passt“, erklärt Bechter. Eltern können bei dieser Suche unterstützen, ohne die Entscheidung vorwegzunehmen. Bechters wichtigster Rat: „Nehmt euch Zeit.“ Gemeinsam lassen sich Interessen und erste Berufsideen sortieren, ähnliche Lehrberufe vergleichen und reale Einblicke organisieren. Talentchecks und digitale Tools liefern zusätzliche Anhaltspunkte, und auch KI darf Impulse geben, solange ihre Vorschläge kritisch geprüft werden. Bei aller Unterstützung sollte die Entscheidung am Ende aber bei den Jugendlichen selbst liegen. „Das große Don’t ist, dem Kind vorzuschreiben, welche Lehre oder welchen Bildungsweg es wählen soll“, zieht Bechter eine klare Grenze.