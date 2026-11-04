Ins Krankenhaus gebracht
Arbeiter in Schnann über Stiege gestürzt und verletzt
Ein Stiegenhaus wurde einem Arbeiter am Mittwoch in Schnann (Pettneu am Arlberg) zum Verhängnis. Früh am Morgen war der 34-Jährige in seiner Arbeitstätte beschäftigt. Als er die Stiegen aus dem 1. Stock nehmen wollte stürzte er am mittleren Podest und fiel 19 Stufen hinunter, berichtet die Polizei.
Nach dem Sturz blieb der afghanische Staatsbürger am Fuß der Treppen liegen. Eine Kollegin setzte daraufhin die Rettungskette in Gang. Der Mann wurde unbestimmten Grades verletzt und mit der Rettung in das Krankenhaus Zams eingeliefert. (TT.com)