Arbeiter in Schnann über Stiege gestürzt und verletzt

Ein Stiegenhaus wurde einem Arbeiter am Mittwoch in Schnann (Pettneu am Arlberg) zum Verhängnis. Früh am Morgen war der 34-Jährige in seiner Arbeitstätte beschäftigt. Als er die Stiegen aus dem 1. Stock nehmen wollte stürzte er am mittleren Podest und fiel 19 Stufen hinunter, berichtet die Polizei.