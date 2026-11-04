Tod nach schwerem Foul: Spanische Mordkommission ermittelt

Wegen des Tods des spanischen Fußballprofis Jesús de Miguel nach einem schweren Foul hat die Mordkommission der Nationalpolizei Ermittlungen aufgenommen. Der Fall stehe bereits unter gerichtlicher Aufsicht. Der Nachrichtenagentur AP zufolge wird wegen möglichen fahrlässigen Totschlags ermittelt.

Der Stürmer von CD Teneriffa war nach einem harten Foul und einem Herzstillstand gestorben. De Miguel hatte bei einem heftigen Zusammenprall mit Torwart Jesús Owono vom FC Andorra offensichtlich Verletzungen am Kopf erlitten. Auf dem Weg ins Krankenhaus hatten Rettungskräfte den Profi nach Angaben des Zweitligisten wiederbeleben müssen, dort war er am Montagmorgen gestorben.

Der Zwischenfall ereignete sich in der Nachspielzeit der Partie, als de Miguel in hohem Tempo kurz hinter der Mittellinie vom heraus gesprinteten Andorra-Keeper gefoult wurde. Der Schlussmann sah für die überharte Aktion sofort die Rote Karte. Die Spieler beider Teams wirkten vom Anblick des verletzten Spielers erschüttert, der Schiedsrichter brach die Partie beim Stand von 2:2 ab.