Nachwuchstalente aus Osttirol glänzten bei Musikbewerb in Liechtenstein

Erstmals vertraten drei Nachwuchstalente aus Osttirol ihre Heimat beim Bundeswettbewerb „Musik in kleinen Gruppen“ im liechtensteinischen Triesen. Lina Frank aus Gaimberg sowie das Brüderpaar Matteo und Tobias Landsfried aus Assling holten Top-Bewertungen vor einer internationalen Fachjury.

Liechtenstein – Insgesamt 47 Ensembles aus Österreich, Südtirol und Liechtenstein reisten nach Triesen (Liechtenstein), um sich im Zweijahresrhythmus auf Bundesebene zu messen. Wer hier auftrat, hatte sich zuvor in den Bezirks- und Landeswettbewerben qualifiziert. Die musikalische Bandbreite reichte von Holz- und Blechbläsern über Schlagwerk bis hin zu gemischten Formationen.

Asslinger Trompetenduo

Stark präsentierte sich das Brüderpaar Matteo und Tobias Landsfried aus Assling. Die beiden traten in der Altersgruppe B (Altersdurchschnitt bis 16 Jahre) als Trompetenduo „Terrapax“ an. Mit einer Wertung von 95,75 Punkten reihten sie sich ganz vorn im Feld ein: Nur zwei der insgesamt 20 angetretenen Blechbläserensembles erzielten eine höhere Punktezahl. Das Duo vertrat dabei auch die eigene Musikkapelle Assling und überzeugte gemeinsam mit Trompetenlehrer Martin Mairer.

Mit 13 Jahren zum Erfolg