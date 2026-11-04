Eine Lehre, viele Möglichkeiten

Je nach Vorbildung und individuellen Voraussetzungen führen unterschiedliche Wege zum Lehrabschluss. Die wichtigsten im Überblick.

Von Barbara Kluibenschädl

Klassische Lehre

Ausgebildet wird im dualen System, also im Lehrbetrieb und in der Berufsschule. Je nach Beruf dauert die Lehre zwei bis vier Jahre, eigenes Geld verdienen Lehrlinge von Beginn an. Den Abschluss bildet die Lehrabschlussprüfung.

Doppellehre

Zwei Lehrberufe auf einmal: Wer eine Doppellehre wählt, erwirbt zwei vollwertige Abschlüsse in meist vier Jahren.

Lehre mit Matura

Parallel zur Lehre bereiten sich Lehrlinge kostenlos auf die Berufsmatura vor und legen Teile davon bereits während der Ausbildung ab. Gelernt wird entweder in der Freizeit oder, nach Absprache mit dem Betrieb, während der Arbeitszeit.

Lehre & Sport

Das Modell richtet sich an junge Talente, die parallel zur Ausbildung eine Karriere im Spitzensport verfolgen. Für Trainings und Wettkämpfe werden sie freigestellt, im Gegenzug verlängert sich die Lehrzeit um die sportbedingten Ausfallzeiten, höchstens um 18 Monate. Möglich ist das in jedem Lehrbetrieb, sofern beide Seiten einverstanden sind.

Verkürzte Lehre

Wer bereits eine mindestens dreijährige berufsbildende mittlere Schule oder eine abgeschlossene Lehre mitbringt, kann einen mindestens dreijährigen Lehrberuf in um ein Jahr verkürzter Zeit erlernen.

Duale Akademie

Das Angebot richtet sich speziell an Maturant:innen, Studienaussteiger:innen und Berufsumsteiger:innen, die rasch ins Berufsleben starten wollen. Die verkürzte Lehre dauert je nach Fachrichtung zwei bis drei Jahre und bietet eigene Berufsschulklassen sowie ein Auslandspraktikum.

Verlängerte Lehre

Für Lehrlinge mit Lernschwierigkeiten kann die Lehrzeit um ein Jahr, in Ausnahmefällen um zwei Jahre verlängert werden. Am Ende steht die reguläre Lehrabschlussprüfung.

Teilqualifizierung