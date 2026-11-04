1,90-Meter-Teenager

Mit 16 Jahren bereits im U21-Nationalteam: Tiroler Torhüter als heiße Zukunftsaktie

In der Salzburg-Akademie und beim FC Liefering verdiente sich der Tiroler Tormann Teo Hupfauf bereits seine Sporen.
© gepa/Doak

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