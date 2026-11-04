Berufsstart, Branchen und Bezahlung

Rund 1.600 junge Menschen sind im September 2026 in Tirol in eine Lehre gestartet. Wie viele Betriebe ausbilden, welche Berufe besonders gefragt sind und wo hohe Einstiegsgehälter warten: die wichtigsten Zahlen im Überblick.

1.600 neue Lehrlinge

So viele junge Menschen starteten laut Wirtschaftskammer Tirol im September 2026 eine Lehrausbildung. Der Großteil der Lehrverhältnisse beginnt im September, ein Einstieg ist aber das ganze Jahr möglich.

Plus 8,2 Prozent im Tourismus

Bei den Lehranfängen in Tourismus und Freizeitwirtschaft meldete die WK Tirol im Herbst 2026 ein Plus von 8,2 Prozent. Auch Banken und Versicherungen sowie Transport und Verkehr legten leicht zu.

Rund 2.900 Lehrbetriebe

Etwa 2.900 Tiroler Unternehmen bieten zumindest einen Ausbildungsplatz an. Zum Stichtag 31. Dezember 2025 waren exakt 2.896 Lehrbetriebe registriert und damit 111 weniger als ein Jahr zuvor.

9.700 Lehrlinge insgesamt

Ende 2025 waren in Tirol 9.700 Lehrlinge in Ausbildung. Das waren 425 beziehungsweise 4,2 Prozent weniger als 2024. Tirol stellte damit 9,4 Prozent der insgesamt 102.878 Lehrlinge in Österreich.

2.735 im ersten Lehrjahr

Zum Jahresende 2025 befanden sich 2.735 Jugendliche im ersten Lehrjahr – 208 oder 7,1 Prozent weniger als 2024. Die 1.600 Lehrstarter:innen im September 2026 sind deshalb ein positives aktuelles Signal, aber noch keine vollständige Jahresbilanz.

Jede:r Zweite in Gewerbe und Handwerk

4.898 Lehrlinge, also 50,5 Prozent, wurden Ende 2025 in Gewerbe und Handwerk ausgebildet. Dahinter folgten Industrie mit 1.226, Handel mit 1.104 sowie Tourismus und Freizeitwirtschaft mit 939 Lehrlingen.

147 Lehrberufe

2025 wurden in Tirol 147 Einzellehrbe rufe und 30 Doppellehren angeboten. Zu den häufig gewählten Lehrberufen weiblicher Lehrlinge zählten Einzel handel (445), Bürokauffrau (277) und Friseurin/Stylistin (189). Bei männlichen Lehrlingen führten Elektrotechnik (871), Metalltechnik (725) und Kraftfahrzeug technik (723).

Mehr offene Stellen als Suchende

Im Jahresdurchschnitt 2025 standen in Tirol 1.080 beim AMS gemeldete offene Lehrstellen 448 Lehrstellen suchenden gegenüber. Rein rech nerisch waren das rund 2,4 offene Stellen pro suchender Person. An gebot und Nachfrage passen jedoch nicht immer mit Beruf, Region und Anforderungen zusammen.

Was finanziell drin ist Einige technische, industrielle und baunahe Berufe weisen besonders hohe kollektivvertragliche Einstiegsgehälter auf. Beispiele aus dem AMS-Berufslexikon: Drucktechnik: 2.750 bis 3.940 Euro*

Druckvorstufentechnik: ab 3.930 Euro*

Brau- und Getränketechnik: 2.320 bis 3.690 Euro*

Glas-Verfahrenstechnik/Hohlglasproduktion: 2.690 bis 3.370 Euro*

Gleisbautechnik und Tiefbau: jeweils 3.100 bis 3.180 Euro* * Die Angaben beziehen sich auf Bruttogehälter pro Monat beim Berufseinstieg nach Lehrabschluss. Die tatsächliche Höhe hängt von Kollektivvertrag, Branche, Einstufung, Zulagen und einer möglichen Überzahlung ab.