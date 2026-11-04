Komödie über die Tücken der Liebe: „Die Wunderübung“ auf der Kolpingbühne Lienz

Ende November bringt die Kolpingbühne Lienz eine humorvolle Therapiestunde auf die Bühne: Mit Daniel Glattauers Stück „Die Wunderübung“ feiert am Freitag, den 27. November, eine Beziehungskomödie im Kolpingsaal Premiere.

Lienz – Im Mittelpunkt des Theaterstücks stehen Joana und Valentin, deren Beziehung an einem Tiefpunkt angelangt ist. Als Ausweg soll eine Paartherapie dienen. Doch die Versuche des Therapeuten, das zerstrittene Paar wieder in den Griff zu bekommen, wollen nicht recht fruchten. Schließlich zeigt sich, dass nicht nur die beiden Eheleute mit Problemen zu kämpfen haben, sondern auch der Therapeut selbst in Schwierigkeiten zu stecken scheint.

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Unter der Regie von Hannes Fojan übernehmen Natalie Zojer als Joana Dorek und Marco Waldburger als Valentin Dorek die Rollen des Paares. Als Therapeut steht Thomas Widemair auf der Bühne. Für die Technik und die Kassa zeichnet Elisabeth Widemair verantwortlich. Die Vorlage stammt aus der Feder des österreichischen Schriftstellers und Journalisten Daniel Glattauer, dessen Stücke regelmäßig auf Bühnen im gesamten deutschsprachigen Raum zu sehen sind.

Die Premierenvorstellung beginnt am Freitag, den 27. November, um 20 Uhr. Bis Mitte Dezember folgen sechs weitere Aufführungen im Kolpingsaal. Der Saaleinlass startet jeweils eine Stunde vor Vorstellungsbeginn. Freie Platzwahl.