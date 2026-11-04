Per E-Mail, App oder QR-Code: Digitaler Bon ist vielen noch unbekannt

Das Finanzministerium startet eine Info-Kampagne. Wichtig sei, die Belege einzufordern, sagt Ressortchef Marterbauer. Die Betrugsbekämpfung begleitet zusätzlich die Werbemaßnahme.

Seit 1. Oktober können Unternehmen Rechnungen verstärkt in digitaler Form anbieten. Dazu hat das Finanzministerium nun eine Info-Kampagne gestartet. Der digitale Beleg soll die Unternehmen entlasten. Zudem sei es auch wichtig, die Belege einzufordern, weil damit die öffentlichen Leistungen finanziert werden, sagte Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ).

Egal ob digital oder analog, der Beleg bleibe zentral, so Marterbauer. Der Beleg bedeute, dass die entsprechende Mehrwertsteuer der Kundinnen und Kunden auch dort ankomme, wo sie hingehöre – bei der Finanzierung der öffentlichen Leistungen. Das sollen auch die vier Sujets der Kampagne zeigen. Dabei werden die Rechnungen als Schulbank, Rutsche, Krankenbett und Straßenbahn dargestellt.

Umweltschutz auch im Fokus

Der elektronische Beleg kann per E-Mail, App, Download oder QR-Code übermittelt werden. Es ist erlaubt, den Beleg auf einem Gerät anzuzeigen und zur Verfügung zu stellen. Neu an der Regelung seit Anfang Oktober sei, dass man sich nicht mehr registrieren müsse, sagte die ÖVP-Staatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl. Man müsse seine persönlichen Daten nicht hergeben. Sie verwies neben den Vorteilen für die Unternehmen auch auf den Umweltschutz.

„Es gibt hier auch Schätzungen, dass jeden Tag 1500 Kilometer an Papierbelegen in Österreich gedruckt werden.“ Es bedeute daher in Zukunft weniger Papierverbrauch, ein Ende der Zettelwirtschaft. Die Registrierkasse sei einer der großen Fortschritte in der Betrugsbekämpfung gewesen, so Marterbauer. Mit dem digitalen Beleg setze man einen weiteren Schritt. Die Belegerteilungspflicht bleibe. Der Finanzminister richtete einen Appell an die Kundinnen und Kunden, im eigenen Interesse die Belege mitzunehmen. Die Kampagne soll in einer ersten Welle rund ein Monat lang laufen. Die Kosten sollen insgesamt bei 290.000 Euro liegen.

Betrugsbekämpfung begleitet Kampagne

Begleitet wurde die Kampagne auch mit einer Schwerpunktaktion im Zusammenhang mit den Registrierkassen-Überprüfungen. Im Oktober seien 707 Kontrollmaßnahmen im gesamten Bundesgebiet in 675 Örtlichkeiten durchgeführt worden, sagte Christian Ackerler, Vorstand des Amts für Betrugsbekämpfung. Rund 300 Personen seien im Einsatz gewesen. Der digitale Beleg sei aber noch nicht weit verbreitet gewesen.