Mit Praxiswissen zum Vizeweltmeister

Ein Lehrberuf kann eine:n auch bis nach Shanghai verschlagen: Vincent Track hat das bewiesen. Der Tiroler hat im September bei den Berufsweltmeisterschaften, den sogenannten WorldSkills, Silber in der Disziplin Wassertechnologie gewonnen. Er erzählt, wie ihm seine Ausbildung dabei geholfen hat und was er von dieser Erfahrung mitnimmt.

Interview von Johanna Torta

Herr Track, wie sind Sie zu den WorldSkills gekommen?

Vincent Track: Meine Firma hat mich für die AustrianSkills angemeldet. Das ist die österreichische Vorrunde für die Weltmeisterschaften. Dort bin ich in der Kategorie Verfahrens- und Prozesstechnik angetreten. Ich habe aber definitiv von Anfang an die WorldSkills als Ziel gesehen, weil ich auch Shanghai als Austragungsort spannend gefunden habe.

Sie waren zehn Tage dort. Welche Eindrücke hat Shanghai hinterlassen?

Track: Diese Stadt ist wirklich nicht vorstellbar, wenn man so etwas noch nie gesehen hat. Egal wie groß man sie vermutet, in Wahrheit ist sie wahrscheinlich größer. Überall gibt es so viele Menschen. Ich finde es eine bereichernde Erfahrung, ein neues Land sehen zu können. China ist Österreich in vielen Sachen weit voraus, in anderen wieder nicht so. Wegen des vielen Verkehrs sind wir zum Beispiel mit dem Taxi nur sechs Kilometer in fast einer Stunde gefahren.

Vincent Track ist bei den WorldSkills in Wassertechnologie angetreten. © WorldSkills International

Wie ist der Wettbewerb abgelaufen?

Track: Bei Wassertechnologie sind dreieinhalb Tage lang Module zu lösen. Das hat von Laboraufgaben über Prozesssimulierungen bis hin zu Mechanik gereicht. Dazwischen prüft die Jury dann wieder die Ergebnisse. Es geht aber auch darum, die Aufgaben mit so wenig Schritten wie möglich zu meistern, weil immer strikte Zeitvorgaben festgelegt sind.

Was waren dabei die größten Herausforderungen?

Track: Die WorldSkills haben in einem riesigen Messebereich stattgefunden. Wir sind in der Mittagspause immer ewig zum Essen marschiert, das habe ich schrecklich gefunden. Zusätzlich sind bei meiner Vorbereitung auch schon Schwierigkeiten aufgetaucht. Weil ich als erster Österreicher in der Disziplin Wassertechnologie angetreten bin, habe ich vor dem Wettbewerb drei Wochen gemeinsam mit dem deutschen Team trainiert. Es hat kein Equipment gegeben, und wir haben nicht genau gewusst, wie wir üben sollen. Andere Länder wie China, Indien oder Brasilien bereiten sich jahrelang auf die WorldSkills vor. Es hat viel Stress bedeutet, sich in so kurzer Zeit alles selbst beizubringen.

Und trotzdem sind Sie Vizeweltmeister in Ihrer Disziplin geworden. Was hat am Ende den Unterschied gemacht?

Track: Während des Wettbewerbs bin ich konzentriert geblieben, das sehe ich als großen Vorteil. Denn es sind überall die ganze Zeit Kameras und Menschen, die einen beobachten. Ich habe das ausgeblendet und meinen Fokus behalten. Außerdem hat mir meine Lehre weitergeholfen, weil diese nicht nur aus strikter Theorie besteht. Andere Teilnehmende haben sich länger vorbereitet, aber mir hat mein Praxiswissen viel mehr geholfen. Dadurch ist es einfacher, mit neuen Aufgaben umzugehen und schnell Lösungen zu finden.

In Shanghai haben Tausende Fans die jungen Talente bejubelt. © SkillsAustria Wieser Slovencik

Wie hat sich dieser Erfolg angefühlt?

Track: Ich habe zuerst nur gewusst, dass ich es auf das Podium geschafft habe. Da habe ich gedacht: „Okay, geil.“ Es hat jedoch zwei Drittplatzierte gegeben. So sind wir zu viert nach vorne gegangen. Ich habe mich und Elias Sichler aus Deutschland als die beiden Bronzegewinner vermutet. Es vor 15.000 Fans in diesem Stadion auf den zweiten Platz zu schaffen, hat sich wirklich extrem gut angefühlt. Ich glaube nicht, dass für mich jemals etwas an diese Erfahrung herankommen wird.

„Ich glaube nicht, dass für mich jemals etwas an diese Erfahrung herankommen wird.“ Vincent Track

Welche Eigenschaften oder Fähigkeiten sind für die WorldSkills notwendig?

Track: Offenheit für alle möglichen Menschen und Kulturen ist wichtig. Denn nicht nur das Team Austria ist zu einer Familie geworden, auch mit den anderen Teilnehmenden sind enge Kontakte entstanden. Wir haben uns gegenseitig über unsere Erfolge gefreut. Die ganze Stimmung ist wirklich freundlich und offen. Ich finde, das Wichtigste ist trotzdem Stressresilienz und dem Druck standzuhalten. Sonst ist man zu nervös und kommt nicht in den Fokus rein.

Was nehmen Sie von diesem Erlebnis für die Zukunft mit?

Track: Ich finde es von vorne bis hinten eine gute Erfahrung für jeden Menschen. Beim Besuch eines neuen Landes und der Wettbewerbssituation habe ich viel für Beruf und Leben mitgenommen. Man lernt, in stressigen Situationen ruhig zu bleiben und nicht aufzugeben, selbst wenn man denkt: „Das wird nichts mehr.“

Was sind Ihre nächsten Ziele?

Track: Jetzt möchte ich einmal meine ganzen Verantwortungen nacheinander abarbeiten. Ich studiere nebenbei Umwelt-, Verfahrens- und Energietechnik, baue ein Haus und beginne zum Jahreswechsel einen neuen Job innerhalb des Unternehmens. Somit ist aktuell recht viel los bei mir. Nach dem Studium kann ich mich hoffentlich wieder weiterentwickeln. Das habe ich definitiv vor.

Würden Sie anderen Lehrlingen die Teilnahme an den WorldSkills empfehlen?

Track: Ja, ich würde sofort wieder hinfahren, wenn ich es nicht schon erlebt hätte. Wirklich alle, die die Möglichkeit haben, sollten versuchen mitzumachen. Übernächstes Jahr finden die WorldSkills in Japan statt. Das stelle ich mir auch als spannenden Ort vor.

Vielen Dank für das Gespräch.