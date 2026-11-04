Fotokunst in Sillian bringt knapp 3000 Euro für Trauerwerkstatt

Mit der Finissage ging im Boutique Hotel Belmonte Tirol in Sillian die Benefizausstellung „Flüssigkeiten und mehr“ zu Ende. Durch den Verkauf und die Versteigerung von Fotowerken des Osttirolers Günter Bauernfeind sowie Spenden der Gastronomie kamen knapp 3000 Euro Reinerlös für die Trauerwerkstatt Osttirol zusammen.

Sillian – Seit dem 10. September standen die Fotoarbeiten von Günter Bauernfeind im Belmonte Tirol Hotel ganz im Zeichen der Hilfsbereitschaft. Unter dem Titel „Flüssigkeiten und mehr“ fing der Fotograf Momentaufnahmen von Farben, Formen und flüssigen Bewegungen ein. Den Schlusspunkt der Aktion bildete nun die Finissage. Neben dem regulären Bilderverkauf trugen eine Verlosung von drei Gewinnerbildern sowie eine Kunstversteigerung zum finanziellen Erfolg bei. Auch das Hotelrestaurant half mit: Zehn Prozent der Einnahmen aus dem Speisen- und Getränkeverkauf der Vernissage und Finissage flossen in den Spendentopf.

Das Geld kommt der Arbeit der Trauerwerkstatt Osttirol zugute. Die Benefizveranstaltung bot zudem die Gelegenheit, das gesellschaftliche Bewusstsein für sensible Themen zu schärfen. Alberta Sturm-Frauenschuh und Barbara Kunzer von der Trauerwerkstatt betonten in ihren Ansprachen, wie wichtig der offene Umgang mit Tabus wie Kindertrauer, Suizidprävention, Verlustbewältigung und psychischen Belastungen sei.