Wettbewerb immer härter: Tirol hat beim Export deutlich Anteile verloren

Während Länder wie China, Vietnam, Indien und die EU-Länder Polen und Slowenien ihre Position im internationalen Handel kräftig ausbauen konnten, verloren zahlreiche etablierte Industriestandorte Marktanteile, auch Österreich.

Auch wenn sich Österreich noch relativ gut halte, sei es von dieser Entwicklung nicht verschont geblieben, geht aus einer Analyse der UniCredit Bank Austria hervor. So fiel Österreichs Anteil an den weltweiten Warenexporten zwischen 2010 und 2024 von 0,93 auf 0,85 Prozent.

China und Vietnam viel stärker

Der Wettbewerb kommt längst nicht mehr nur über niedrigere Produktionskosten. China und zunehmend auch Länder wie Vietnam, Indien und Mexiko seien heute in vielen technologieintensiven Bereichen erfolgreiche Wettbewerber, sagen die Bank-Analysten Stefan Bruckbauer und Robert Schwarz. Gerade China und Vietnam legten in Bereichen zu, die bisher zu den Stärken der heimischen Wirtschaft gezählt haben, wie etwa dem Maschinenbau, der Elektronik oder Fahrzeugtechnik.

Tirol liegt ganz hinten

Der globale Wettbewerbsdruck treffe alle heimischen Bundesländer, das aber unterschiedlich stark, so Bruckbauer. Der Anteil der Steiermark an den Exporten sei aufgrund einer robusten Exportentwicklung der Kfz-Industrie sowie des Maschinenbaus nur um 3 Prozent zurückgegangen. Mit einem Rückgang der Exportmarktanteile um 7 Prozent lag Wien auf Platz zwei.