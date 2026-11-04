Ein Abend voll Wertschätzung und großer Emotionen

Es waren Momente, die unter die Haut gehen: Am Dienstag wurden beim Curo Pflege-Award Menschen geehrt, die Außergewöhnliches leisten.

Jubelschreie, Freudentränen, Umarmungen – der Dienstagabend im Salzlager Hall strotzte vor Emotionen. Wurden unter mehr als 200 Bewerbungen für den Curo Pflege-Award der Tiroler Tageszeitung doch Gewinner in sieben Rubriken gekürt. Für Gastgeber Marco Witting, Chefredakteur der TT, ist die Veranstaltung, die vor drei Jahren in Zusammenarbeit mit den tirol klinken ins Leben gerufen worden ist, eine Herzensangelegenheit: „Unsere Ehrengäste sind heute Abend all die vielen Nominierten.“

Mehr Berufung als Beruf

Auch Landtagspräsident Jakob Wolf war sichtlich erfreut über die Gelegenheit, die Pflege „vor den Vorhang“ zu holen: „Diese Pflegemitarbeiterinnen und Pflegemitarbeiter üben nicht nur einen Beruf aus. Das ist Berufung. Und wir können uns glücklich schätzen, dass wir in einem Land leben, in dem wir so viele Menschen haben, die sich mit so viel Engagement das ganze Jahr über der Pflege widmen.“ Aufgabe der Politik sei es, dafür die Rahmenbedingungen zu stellen.

Bei der feierlichen Verleihung des Curo Pflege-Awards im Salzlager Hall wurden Menschen geehrt, ohne die die Gesellschaft nicht funktionieren würde. open_in_full © Axel Springer © Axel Springer © Axel Springer © Axel Springer © Axel Springer © Axel Springer © Axel Springer © Axel Springer © Axel Springer © Axel Springer © Axel Springer © Axel Springer © Axel Springer © Axel Springer © Axel Springer © Axel Springer © Axel Springer © Axel Springer

Ein Versprechen, das Daniel Kerscher, der zum „Pfleger des Jahres 2026“ gekürt wurde, sogleich in seiner Dankesrede aufgriff. Der 29-Jährige, der für das Rote Kreuz in Kitzbühel arbeitet, widmet sich derzeit dem Pilotprojekt „Akutpflege Tirol“: „Ich liebe es, dort als Pfleger zu arbeiten. Kein Tag gleicht dem anderen. Man ist so nah am Menschen und bekommt fast mehr zurück, als man leistet.“ Um so wichtiger sei es, Projekte wie seines, „wo wir zu jeder Tages-und Nachtzeit, bei Wind und Wetter zu den Menschen fahren, und die Vielseitigkeit der Pflege repräsentieren dürfen“, langfristig am Leben zu halten.

Es ist Aufgabe der Politik, Rahmenbedingungen für die Pflege zu schaffen. Jakob Wolf, Landtagspräsident

Ein wertvoller Beitrag

Diesen Abend voller bewegender Begegnungen, großer Dankbarkeit und besonderer Momente nutzte auch Thomas Klestil, Medizinischer Geschäftsführer der tirol kliniken, für wertschätzende Worte: „Eine gute Pflegeperson macht aus, diesen Beruf nicht als reinen Broterwerb zu betrachten.“ Vielmehr hätten diese Menschen, die alle über eine fundierte Ausbildung verfügten, das Bedürfnis, eine sinnstiftende Aufgabe zu übernehmen und etwas Wertvoilles für die Gesellschaft beizutragen.

Als Pfleger bekommt man fast mehr zurück, als man leistet. Daniel Kerscher, Pfleger des Jahres 2026

Treue „Lebensweg-Bereiter“

Zum Abschluss des festlichen Abends dankte Tamara Stocker den Menschen aus dem „Blaulichtmilieu“ beim Poetry Slam auf ebenso emotionale, wie humorvolle Art. Denn Pflegekräfte seien vor allem eines: „Beschreibungspflichtig: Ihr seid bis zum letzten Atemzug Begleiter. Treue Lebensweg-Bereiter. Pionierarbeits-Leister. Vergissmeinnicht an denkwürdigen Tagen. Schlichtweg Pflegekräfte – also die, die Starksein schon im Berufstitel tragen.“