Eine Lehre nach Maß

Für Jugendliche mit Behinderung oder Lernschwierigkeiten gibt es verschiedene Wege in den Beruf. Welche Möglichkeiten Tirol bietet und wie Inklusion im Arbeitsalltag gelingt, zeigen Beispiele aus der Praxis.

Von Michaela Ehammer

Zehn Wochen Berufsschule, Prüfungen, neue Aufgaben im Betrieb: Eine Lehre folgt einem ziemlich klaren Fahrplan. Doch nicht alle kommen im selben Tempo ans Ziel oder können sämtliche Anforderungen erfüllen. Genau hier setzt die inklusive Lehrausbildung an: Sie eröffnet Möglichkeiten, wenn eine reguläre Lehre zunächst nicht oder nicht ohne Unterstützung gelingt. Entscheidend ist dabei nicht allein die Diagnose, sondern vor allem, welche Stärken, Fähigkeiten und Bedürfnisse die Jugendlichen mitbringen. „Für Schubladen ist hier kein Platz“, sagt Birgit Haslinger von arbas Tirol. Die Berufsausbildungsassistenz begleitet Jugendliche mit Behinderung oder Lernschwierigkeiten auf ihrem Weg ins Berufsleben, unterstützt bei Schwierigkeiten und ist in Kontakt mit dem Lehrbetrieb und der Berufsschule. Allein 2025 waren es in Tirol rund 700 Lehrlinge.

Der passende Weg

Welches Modell das richtige ist, zeigt sich manchmal erst im Laufe der Zeit. Und auch dann ist nichts in Stein gemeißelt: Manche Jugendliche wechseln bereits nach einem Jahr von der verlängerten Lehre in eine reguläre Lehre. Bei anderen stellt sich erst in der Berufsschule heraus, dass sie mehr Zeit brauchen. Für Haslinger zählt deshalb, was zum jeweiligen Jugendlichen passt: „Ich muss eine Ausbildungsform wählen können, die für mich aktuell gerade die richtige ist.“

Die TAFIE GmbH (Tiroler Arbeitskreis für Inklusive Entwicklung) ist ein Träger im Sozialbereich mit acht Standorten zwischen Innsbruck und Wörgl. © Franz Oss

Auf die Stärken kommt es an

Wie Inklusion im Arbeitsalltag aussehen kann, zeigt TAFIE in Wattens, eine Organisation, die Menschen mit Behinderungen begleitet und unterstützt. Im August schloss dort erstmals eine junge Frau mit körperlicher Beeinträchtigung ihre Bürolehre erfolgreich ab – sogar nach drei statt der ursprünglich vorgesehenen vier Jahre. Seit Oktober absolviert Milos Vasiljković dort eine Lehre in Teilqualifizierung zum Bürokaufmann. Die beiden Ausbilderinnen Stephanie Starkloff und Tanja Schiestl wissen, worauf es ankommt: „Man muss sich Zeit nehmen, die Menschen kennenzulernen und ihre Stärken zu erkennen – wie bei Menschen ohne Behinderung auch.“ Was bei einem Lehrling auf Anhieb klappt, braucht vielleicht bei einem anderen mehr Wiederholungen. Deshalb werden Aufgaben individuell angepasst, Abläufe gemeinsam erarbeitet und Lösungen gesucht, bei denen auch die Ideen der Jugendlichen gefragt sind. Geduld und Offenheit gehören dazu, aber auch klare Erwartungen. „Es geht nicht darum, jemanden in Watte zu packen“, betonen die beiden. Die Lehrlinge sollen Verantwortung übernehmen und sich für ihre Ausbildung einsetzen. Wie sehr sie etwas gut machen wollen, beeindruckt die Ausbilderinnen dabei immer wieder.

Einfach eine Chance geben

Dass ein Ausbildungsplatz für Jugendliche mit Behinderung nicht immer leicht zu finden ist, wissen Starkloff und Schiestl aus Gesprächen mit verzweifelten Eltern. Ihr Rat: Dranbleiben, Unterstützung holen und auch zu Hause üben, was später im Berufsalltag gefragt ist – etwa das Zehnfingersystem beim Tippen, das Formulieren von E-Mails oder das Führen von Telefongesprächen. Doch auch aufseiten der Betriebe braucht es Mut und Offenheit. Bei TAFIE wurden alle Bewerber:innen zum persönlichen Gespräch und praktischen Kennenlernen eingeladen. Dabei ging es nicht nur um Fähigkeiten, sondern auch darum, ob man zueinanderpasst. Manche Jugendlichen schöpften schon aus der Einladung neues Selbstvertrauen.