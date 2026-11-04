🎧 Der spontane TT-Podcast
„Michi Buchinger, was tuasch grad?“: Ein kurzer Anruf beim österreichischen Comedian
Bei unserem Anruf erholte sich Michi Buchinger nach seiner Laufrunde im Bett.
© Michi Buchinger
Im Bett statt am Schreibtisch erwischen wir Autor, Influencer und Kabarettist Michi Buchinger bei unserem spontanen Anruf. Warum er besonders gerne nach Innsbruck kommt und wo er überraschenderweise heuer seinen Geburtstag verbringen wird, verrät er im kurzen Gespräch.
🎧 Podcast | Was tuasch grad, Michi Buchinger?
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