Tonnen an Essen verderben: Hacker attackieren weiter Kühlsysteme von Supermärkten in Europa

Cyberkriminelle haben in etlichen europäischen Staaten erneut Kühlsysteme von Supermärkten manipuliert. Österreichs Handelsketten rüsten sich gegen Angriffe. Wer steckt hinter den Aktionen?

Nach den Cyberangriffen auf die Kühlsysteme mehrerer europäischer Supermärkte rüsten sich die heimischen Supermarktketten gegen Attacken. Bei Spar gebe es eine eigene Abteilung, die sich auch mit der Sicherheit von Kühlsystemen beschäftige. Rewe (Adeg, Billa, BillaPlus, Penny) monitore die Lage kontinuierlich, aber bei den Unternehmen der Gruppe in Österreich seien keine vergleichbaren Vorfälle bekannt, hieß es von dem Konzern. Auch bei Lidl sei man nicht betroffen.

„Aus Sicherheitsgründen äußern wir uns nicht zu konkreten technischen Schutzmaßnahmen, eingesetzten Systemen oder sicherheitsrelevanten Prozessen“, sagte eine Rewe-Sprecherin. Auch der Diskonter Hofer verfügt über ein eigenes Team für IT-Sicherheit. „Wir können versichern, dass IT-Sicherheit einen hohen Stellenwert hat und entsprechende technische und organisatorische Maßnahmen umgesetzt werden“, hieß es aus dem Unternehmen. Nähere Details gab Hofer ebenfalls aus Sicherheitsgründen nicht bekannt.

In diesem Brüsseler Supermarkt musste das gesamte Frische-Regal weggeworfen werden. Die Schäden sind für die betroffenen Läden enorm. © APA/AFP/MAUDE BRULARD

Laut Spar-Sprecherin Nicole Berkmann ist beim Familienunternehmen mit Zentrale in Salzburg alles digitalisiert – vom Kühlsystem über das gesamte Bestellwesen bis hin zur Lagerlogistik. Daher gebe es eine eigene Abteilung für Cybersicherheit. „Hackerangriffe gibt es auf der ganzen Welt, also wird es diese auch in Österreich geben, aber wir tun alles daran, damit unsere Systeme sicher sind“, sagte Berkmann am Dienstag im Ö1-Morgenjournal. Ob es in der Vergangenheit schon Cyberangriffe gegen Spar Österreich gegeben hat, dürfe die Sprecherin aus Sicherheitsgründen nicht sagen.

Schweden, Belgien, Irland betroffen

Nach den dramatischen Vorfällen in französischen Supermärkten, woraufhin große Mengen an Lebensmittel vernichtet werden mussten, gab es jüngst weitere Hackerangriffe in Europa.

Pizza für die Tonne: Schwedische Supermarkt-Mitarbeiterinnen müssen den gesamten Inhalt ihrer Gefriertruhen wegschmeißen. © APA/AFP/TT NEWS AGENCY/JOHAN NILSSON

In Deutschland waren etwa Kühlanlagen in Nordrhein-Westfalen und Bayern Ziel von Angriffen. In einem Geschäft in Reisbach in Niederbayern heizten sich Kühlanlagen bis auf 50 Grad auf, wie der Betreiber auf der Facebook-Seite schreibt. „Die traurige Folge: Unmengen an Lebensmitteln mussten in die Tonne.“

Die Cyberkriminelle hatten in den vergangenen Tagen unter anderem in Belgien, Schweden, Irland, Luxemburg, Estland, Finnland und den Niederlanden dafür gesorgt, dass Kühlschränke und Tiefkühltruhen wärmer wurden. In belgischen Läden wurden die Verdampfer der Anlagen in den Abtaumodus versetzt.

Auch in Schweden meldeten die Lebensmittelketten ICA und Coop Temperaturanstiege. „Es gab einen Cyberangriff, und alle unsere Gefrierschränke erreichten zehn Grad“, sagte Engla Ingwall, Verkaufsleiterin einer ICA-Filiale in Stockholm. „Alles ist verdorben.“

Sorge in Italien

Auch Italien ist betroffen: In mindestens vier Filialen der Supermarktkette Coop auf Sizilien wurden die Kühlanlagen manipuliert. Probleme gab es auch in der Toskana und in der Emilia Romagna. Die Regierung in Rom reagiert mit der Einberufung einer Krisensitzung unter Beteiligung der Cybersicherheitsbehörde und der Geheimdienste am Dienstag. Italien ist immer wieder Ziel von hybriden Angriffen und von Desinformationskampagnen.

Die italienischen Sicherheitsbehörden nehmen die Entwicklung ernst. Nach einer Krisensitzung im Regierungssitz Palazzo Chigi befasst sich auch der parlamentarische Geheimdienstausschuss Copasir mit den Vorfällen.

Wozu Geräte ans Internet anschließen? Kühl- und Gefrierschränke sind im Einzelhandel allgegenwärtig – sie sollen Frische und Lebensmittelsicherheit garantieren. Vernetzte Steuergeräte erlauben es dabei Herstellern und Betreibern, Temperaturen, Abtauzyklen und Alarme zentral zu überwachen. Rechtlich verlangt die EU-Lebensmittelhygieneverordnung Nr. 852/2004 vor allem, dass die Kühlkette nicht unterbrochen wird. Händler müssen die Temperaturen dokumentieren. Die Verordnung schreibt zwar Kontrollen vor, aber keine Internetanbindung. In der Praxis erweist sich aber, dass eine Fernüberwachung Kosten und Risiken minimieren kann. Eine aktuelle Untersuchung des Cybersicherheitsunternehmen Forescout zeigt, dass fast 13.000 Kühlmanagement-Dienste in 99 Staaten über das öffentliche Internet erreichbar waren – und damit anfällig für Hackerangriffe. Einige Systeme liefen zudem mit veralteter Software ohne Sicherheitsupdates, heißt es im Forescout-Bericht vom Oktober 2026.

EU beruft Krisentreffen ein

Auch die EU-Kommission hat inzwischen zwei Krisentreffen einberufen. Dabei ging es vor allem darum, Informationen auszutauschen und das weitere Vorgehen abzustimmen, wie ein Sprecher der Kommission in Brüssel sagte.

An einer ersten Runde am Morgen nahmen demnach unter anderem die EU-Cybersicherheitsagentur Enisa, die Polizeibehörde Europol und die zuständigen Experten der Kommission teil. Auch das europäische Netzwerk für Cyberkrisen sei aktiviert worden. Dort habe die EU-Kommission sich mit Vertretern der Mitgliedstaaten und nationalen Behörden ausgetauscht.

Wozu die Sabotage?

Die Hintergründe der Angriffe blieben zunächst unklar. Da keine finanziellen Forderungen gestellt wurden, vermuten Experten Sabotage. „Der Einzelhandel ist ein leichtes Ziel, weil Handelsketten eine Vielzahl von Kühlreglern, Gebäudemanagementsystemen, Zugangskontrollen und Kassensystemen betreiben“, erklärte Tom Hegel, Analyst beim Cybersicherheitsunternehmen SentinelOne.