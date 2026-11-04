Erfahrung zählt: Info-Abend in Lienz zum Thema Mitarbeitende über 50

Um das Bewusstsein für die Stärken der Generation 50+ zu schärfen und neue Wege der Zusammenarbeit von Arbeitnehmer:innen und Arbeitgeber:innen aufzuzeigen, findet am 17. November eine Informations- und Diskussionsveranstaltung statt. Referentin ist Katrin Hintermeier von Deloitte, am Podium sind Wilfried Kollreider (AK Tirol) und Barbara Grain (AMS Lienz).

Lienz – Umfangreiche Berufserfahrung, wertvolles Wissen, Gelassenheit und hohe Loyalität: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ab 50 Jahren bringen Potenziale mit, die für den Erfolg von Unternehmen entscheidend sind. Gemischte Teams aus Alt und Jung arbeiten nachweislich innovativer, stabiler und krisenfester. Dennoch bleibt dieser Erfahrungsschatz in der Praxis oft noch ungenutzt.

Um das Bewusstsein für die Stärken der Generation 50+ zu schärfen, lädt die Innos GmbH am Dienstag, 17. November, 17 bis 19 Uhr, zu einer Informations- und Diskussionsveranstaltung in die AK Lienz. Der Abend richtet sich an ältere Mitarbeitende sowie an Unternehmerinnen, Unternehmer und Personalverantwortliche.

Wertvolles Wissen sichern

Die Veranstaltung beleuchtet praxisnahe Lösungsansätze: Wie lässt sich wertvolles Know how im Betrieb sichern? Wie gelingt die Gestaltung altersgerechter Jobangebote und Arbeitszeitmodelle? Ergänzend dazu geben Experten einen Überblick über rechtliche Rahmenbedingungen wie Altersteilzeit, Teil- und Aktivpension.

Referentin ist Katrin Hintermeier von Deloitte, einem großen internationalen Dienstleistungsunternehmen für Wirtschaftsprüfung, Steuer-, Unternehmens- und Risikoberatung. Am Podium stehen Wilfried Kollreider (AK Tirol) und Barbara Grain (AMS Lienz). Im Anschluss an den Impulsvortrag und die Podiumsdiskussion bietet die Veranstaltung Raum für Fragen aus dem Publikum und für persönlichen Austausch.

Veranstaltung im Überblick Datum: 17. November 2026, 17 – 19 Uhr Ort: AK Lienz, Beda Weber-Gasse 22, 9900 Lienz Ablauf: Impulsvortrag – Podiumsdiskussion – Raum für Publikumsfragen Referentin: Katrin Hintermeier, Deloitte Am Podium: Wilfried Kollreider, AK Tirol und Barbara Grain, AMS Lienz