Alte Muster durchbrechen

Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik – kurz MINT – gelten immer noch als Männerdomänen. Das Projekt MINToring soll das ändern und unterstützt Mädchen und junge Frauen auf ihrem Weg in die Branche.

Von Lisa Schwarzenauer

Wenn es darum geht, welche Berufe die besten Chancen bieten, sind Jobs aus der MINT-Branche immer ganz weit oben mit dabei. Obwohl die Fachbereiche Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik großes Zukunftspotenzial haben, zieht sie immer noch vorrangig Männer an: Nur rund ein Drittel der MINT-Studierenden in Österreich ist weiblich, gleichzeitig ist die Drop-out-Rate von Frauen in diesen Studienrichtungen viel größer als in anderen Fächern.

„Frauen sind in der MINT-Branche stark unterrepräsentiert, das ist leider Fakt“, bestätigt Elisabeth Lukasser-Vogl, Geschäftsführerin der MINT-Koordinationsstelle Tirol. Das liege immer noch oft an veralteten Rollenbildern, die sich hartnäckig halten und verhindern, dass Mädchen – und auch ihre Familien – MINT-Berufe als realistische Option wahrnehmen. Und weil Forscherinnen, Entwicklerinnen, Technikerinnen und Mathematikerinnen die Minderheit sind, fehlt es natürlich auch an Vorbildern für Mädchen.

„Frauen sind in der MINTBranche stark unterrepräsentiert, das ist leider Fakt.“ Elisabeth Lukasser-Vogl, Geschäftsführerin MINT-Koordinationsstelle Tirol

Genau hier setzt das von MINT Tirol initiierte und vom Österreichischen Frauenfonds und LEA (Let’s Empower Österreich) geförderte Projekt MINToring an: Es vernetzt weibliche Role Models aus Industrie und Forschung mit interessierten Mädchen und jungen Frauen, um ihnen Einblicke in ihre Fachbereiche und ihren Berufsalltag zu geben. Die Role Models teilen ihre Erfahrungen in persönlichen Gesprächen oder bei Besuchen in Schulklassen, öffnen die Türen ihrer Labore, beraten bei der Umsetzung von wissenschaftlichen Arbeiten und unterstützen Interessierte ganz generell auf ihrem Weg in die Branche.

Mehrwert für alle

Entstanden ist MINToring schon 2024 im Rahmen eines Förderprojektes, in seiner jetzigen Form aufgebaut wurde es aber erst im Schuljahr 2025/26. Inzwischen sind 32 MINTorinnen aus ganz unterschiedlichen Fachbereichen Teil des Projektes. „Wir haben alles bewusst sehr niederschwellig gemacht. Interessierte Mädchen müssen sich nicht anmelden, sondern können sich einfach auf der Website eine MINTorin aussuchen und dort direkt eine Kontaktanfrage stellen“, erzählt Lukasser-Vogl. „Die Anfrage geht dann an uns und wir koordinieren und begleiten die Treffen.“ Für die MINTorinnen hat man die Teilnahme ähnlich unkompliziert konzipiert: Sie können ganz flexibel entscheiden, was genau und wie viel sie anbieten wollen, damit sich die freiwillige Tätigkeit mit dem Berufsalltag vereinbaren lässt.

Neben der Vereinbarkeit spielt hier aber noch ein anderer Aspekt eine Rolle: Je einfacher die Teilnahme ist, umso mehr Frauen können mitmachen und dadurch über MINToring auch eine Bühne für ihre Arbeit und Leistung bekommen.

„Unser großes Ziel ist natürlich, Mädchen zu zeigen, welche Möglichkeiten der MINT-Bereich bietet, und sie auf ihrem Weg zu unterstützen. Gleichzeitig wollen wir aber auch die vielen großartigen Frauen in der Branche vor den Vorhang holen und sichtbar machen“, so Lukasser-Vogl – denn auch in Sachen Sichtbarkeit von Frauen in MINT-Berufen gebe es noch viel Luft nach oben.

Fotocredit: Andreas Friedle