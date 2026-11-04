Erste schwarze Gouverneurin, erster muslimischer Senator: Demokraten schreiben Geschichte

Knapp zwei Jahre nach Beginn von Donald Trumps zweiter Amtszeit haben seine Republikaner von den US-Wählern die Quittung für ihre Politik bekommen. Auch für ihren Feldzug gegen Diversität und Gleichstellung. Die US-Amerikaner haben gleich mehrere Kandidaten gewählt, die historische Hürden für ethnische, religiöse oder sexuelle Minderheiten durchbrochen haben.

Während die Trump-Regierung – getragen von Trumps MAGA-Bewegung – in den vergangenen Jahren Diversität, Gleichstellung und Inklusion massiv angegriffen und Programme dafür beendet hat, feiern ausgerechnet bei diesen Midterms mehrere demokratische Kandidaten Wahlsiege, die historische Barrieren durchbrechen.

So bekommen die USA erstmals eine schwarze Gouverneurin, den ersten offen schwulen Senator, die erste indigene Gouverneurin und die erste indigene Frau, die in den Senat einzieht. Mit Abdul El-Sayed, der den offenen Senatssitz in Michigan gewann, zieht auch erstmals in der US-Geschichte ein Muslim in das Oberhaus des Kongresses ein.

Erste schwarze Gouverneurin der US-Geschichte

Im südöstlichen Bundesstaat Georgia wird mit Keisha Lance Bottoms erstmals in der Geschichte der Vereinigten Staaten eine schwarze Frau Gouverneurin. Die Demokratin wird zugleich die erste Frau an der Spitze des Bundesstaates sein. Die Demokraten gewinnen dort das Gouverneursamt erstmals seit 1998 zurück.

Mit Peggy Flanagan, die in Minnesota gewählt wurde, zieht erstmals eine indigene Frau in den US-Senat ein. © imago/Smith

Premieren für indigene Frauen

In New Mexico wird die Demokratin Deb Haaland die erste indigene Gouverneurin der US-Geschichte. In Minnesota wurde mit Peggy Flanagan erstmals eine indigene Frau in den US-Senat gewählt. Eine weitere Premiere könnte in Alaska folgen: Dort hat die indigene Demokratin Mary Peltola ebenfalls Chancen auf einen Senatssitz.

Abdul El-Sayed wird der erste muslimische Senator in der Geschichte der USA. © AFP/Kowalsky

Erster muslimischer Senator

Ein linker Demokrat entschied die Senatswahl im umkämpften Bundesstaat Michigan für sich. Für Trump und seine Republikaner war Abdul El-Sayed bei Wahlkampfauftritten das Feindbild schlechthin. Auch abseits Michigans attackierten sie den 42-Jährigen wieder und wieder: Sie stellten ihn als radikal linken „Kommunisten“ dar, sprachen seinen Namen absichtlich falsch aus und rückten ihn in die Nähe von Islamisten. El-Sayed bezeichnete die Angriffe als Ausdruck von Ideenlosigkeit für Antworten auf die wirklichen Probleme des Landes. Auch ein parteiinterner Streit kurz vor den Midterms schadete El-Sayed nicht nachhaltig. Der Demokrat wird nun der erste muslimische US-Senator.

In New Hampshire wurde der Demokrat Chris Pappas als erster offen homosexueller Mann in den Senat gewählt. © AFP/Prezioso

Erster offen schwuler Senator

Im Ostküstenstaat New Hampshire verteidigte der Demokrat Chris Pappas das Senatsmandat für seine Partei gegen den Republikaner John Sununu. Der 46-jährige Pappas ist der erste offen schwule Politiker, der in den Senat in Washington einzieht. (dpa, TT)