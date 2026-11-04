Auszeichnung für Nachwuchskraft: Lukas Kahn ist „Lehrling des Monats“

Lukas Kahn aus Buch ist zum „Lehrling des Monats Oktober 2026“ gewählt worden. Der 18-jährige Installations- und Gebäudetechniker überzeugte die Jury durch seine hervorragenden Leistungen im Betrieb und in der Berufsschule sowie durch sein starkes ehrenamtliches Engagement.

FÜGEN – Der junge Tiroler befindet sich derzeit im vierten Lehrjahr seiner Ausbildung bei der Opbacher Installationen GmbH in Fügen. Die dritte Fachklasse an der Tiroler Fachberufsschule für Installations- und Blechtechnik in Innsbruck schloss er erfolgreich ab. Neben seinen fachlichen Leistungen im Betrieb und in der Berufsschule bringt sich Lukas Kahn stark in das Gemeinschaftsleben seiner Heimatgemeinde ein.

„Eine Berufsausbildung eröffnet jungen Menschen Chancen und sichert die Fachkräfte, die unser Land braucht. Lukas Kahn zeigt, was möglich ist, wenn fachliches Können, Einsatz und Verantwortungsbewusstsein zusammenkommen. Bemerkenswert ist, dass er sich neben seiner Ausbildung für seine Mitmenschen einsetzt. Solche jungen Menschen stärken Tirol – in den Betrieben ebenso wie in den Gemeinden“, betont Anton Mattle, im Land Tirol zuständig für die Bereiche ArbeitnehmerInnen und Generationen.

Verlässlich, konzentriert und sorgfältig

Auch im Betrieb schätzt man die Arbeit des 18-Jährigen sehr. Lehrlingsausbilder Sebastian Rieser hob die selbstständige und gewissenhafte Arbeitsweise des Nachwuchstalents hervor: „Lukas hat sich vom ersten Tag an als verlässlicher Teil unseres Teams bewährt. Er arbeitet konzentriert, geht seine Aufgaben mit Sorgfalt an und bringt sich aktiv in den Arbeitsalltag ein. Auf diese Haltung kommt es im Handwerk an.“

Abseits des Berufs ist Lukas Kahn in zahlreichen Vereinen aktiv. Er engagiert sich ehrenamtlich in der Freiwilligen Feuerwehr, der Landjugend Buch sowie im örtlichen Verein der Teufel. Beim FC Buch fungiert er als Spieler und Jugendtrainer. In seiner Freizeit hält er sich mit Schifahren, Laufen, Fußball und Tennis fit.

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