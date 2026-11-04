Erleichterung nach neuem Profivertrag: „70 Profis sitzen auf der Straße“

Der Münsterer Patrick Gamper verlängerte gerade eben seinen Vertrag beim WorldTour-Team Jayco. Keine Selbstverständlichkeit angesichts des Drucks auf dem Fahrermarkt im Straßenradsport. Der 29-Jährige freut sich auf ein weiteres Jahr in der Elite-Liga – und träumt von der Tour de France.

Kürzlich gab Ihr bisheriges Team Jayco die Vertragsverlängerung mit Ihnen bekannt. Seit wann stand die Entscheidung fest?

Gamper: Die Teamführung kam schon Ende Februar auf mich zu, wir sind damals rund um den Giro d’Italia im Mai per Handschlag übereingekommen. Aber die Gewissheit hat man erst, wenn das schwarz auf weiß besiegelt ist.

Wie sehr erleichtert Sie dieser Umstand, dass es in der WorldTour weitergeht?

Gamper: Ungemein, auch wenn du im Radsport immer unter Druck stehst und nie die Zügel schleifen lassen kannst. Du hast den Anspruch an dich selbst, Leistung zu bringen.

Die Tour de France fehlt mir noch, da wäre ich gerne dabei. Für mein Ego brauche ich sie nicht. Patrick Gamper

Mit Felix Gall (jetzt Lidl-Trek), Marco Schrettl (Astana) und Ihnen sind damit auch im Jahr 2027 wieder drei Tiroler Profis in der Elite-Liga des Straßenradsports am Start.

Gamper: Selbstverständlich ist das keineswegs, das kann man angesichts der begrenzten Plätze nicht hoch genug einschätzen.

Ein Schlagwort – die Plätze in einem der 18 Männer-WorldTeams sind limitiert.

Gamper: Deshalb schätze ich auch meinen Job besonders. Ich weiß, dass derzeit 60, 70 Fahrer ohne Vertrag auf der Straße sitzen. Leute, die vergangenes Jahr noch in der WorldTour waren. Und auch in der ProConti-Kategorie (2. Liga, Anm.) sind viele Teams schon voll, es gibt einfach nicht mehr Plätze. Aus den Development-Teams drängen junge Fahrer nach, das erhöht noch einmal den Druck von unten.

Mit Gampers Unterschrift unter den neuen Jayco-Vertrag bleibt Tirol in der WorldTour mit drei Fahrern vertreten. © EXPA/ JOHANN GRODER

Was hätten Sie getan, wenn es mit keinem neuen Vertrag in der WorldTour geklappt hätte?

Gamper: Ich bin jetzt schon eine Zeit lang dabei, das darf man nicht vergessen. Und wenn ich ehrlich bin, will ich nicht mehr in die Conti-Serie, das kann ich nach so langer Zeit selbst entscheiden. Ich hätte dann wohl aufgehört.

Loyalität, Konstanz – das schätzt Ihr Team der Aussendung zufolge sehr an Ihnen. Was wurde Ihnen vermittelt?

Gamper: Ich bin so etwas wie der Road Captain, eine Schnittstelle zwischen Team und sportlicher Leitung, da kann ich meine Erfahrung einbringen. Und das umso mehr, weil mein Kollege Luke Durbridge jetzt aufhört.

Was sind nun Ihre Ziele für die kommende Saison?

Gamper: Die Tour de France fehlt mir noch, da wäre ich gerne dabei und das habe ich auch dem Team vermittelt. Aber wenn es nicht klappt, brauche ich das nicht für mein Ego. Ich kenne den Radsport und verstehe es, wenn sich das Team anders entscheiden sollte.

Zuletzt tauchte das Thema Sicherheit im Radsport wieder auf, die tödliche Kollision von Nachwuchsrennfahrer Finlay Tarling (19) mit einem Auto befeuerte das Thema im Kreis der Fahrer. Wie sicher fühlen Sie sich am Rad?