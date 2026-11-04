Weil guter Stil persönlich ist

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Degler Hairdresser hält seine Meisterfriseursalons in Innsbruck an vier Tagen die Woche für Sie geöffnet!

Als eines der ältesten und als mehrfach ausgezeichnetes Tiroler Familienunternehmen sieht sich Degler Hairdresser für seine KundInnen und MitarbeiterInnen in der Verantwortung, sich dem Wandel der Arbeitswelt anzupassen. Aus diesem Grund wurde bereits mit Jänner 2023 die Vier-Tage-Woche eingeführt. Das heißt: An Samstagen hält Degler seine Betriebe geschlossen.

Zwei Top-Salons In Innsbruck

Mitten in Innsbruck, in der Meinhardstraße 5, ist Degler Hair-Art eine Adresse für Menschen, die Wert auf Qualität, Individualität und persönliche Betreuung legen. Hier treffen lokales Handwerk, moderne Ansprüche und die Leidenschaft für schöne Haare aufeinander.

Werner Degler, Wolfgang Lunzer und das Degler-Team verstehen Friseurhandwerk als Kombination aus Können, Kreativität und Menschlichkeit. – Und vielleicht ist genau das die schönste Form von Haar-Kunst: nicht einen Menschen zu verändern, sondern das hervorzuheben, was ihn einzigartig macht.

Können trifft auf Kreativität

Bei Degler Hair Art in der Hunoldstraße 3 und bei Degler Central in der Meinhardstraße 5 begrüßen Sie 21 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon sieben FriseurmeisterInnen und sieben ColormasterInnen. Besonders stolz ist Degler auf seine drei Lehrlinge. Degler hat in den mehr als 90 Jahren seines Bestehens über 270 Friseurlehrlinge ausgebildet!

Exklusives Perückenstudio

Seit mehr als drei Jahren ist das Degler Perückenstudio Vertragspartner der ÖGK und somit erster Ansprechpartner bei Alopezie (Haarlosigkeit) und medizinischer Indikation (etwa im Zuge einer Chemotherapie).

Carmen Degler berät persönlich und diskert und passt die Perücke in einem eigenen Studio an, abseits und ungestört vom hektischen Treiben im Friseursalon. Auf Wunsch bietet das Perückenstudio Degler auch Spitals- und Hausbesuche an.

Ob medizinische Perücken, Modeperücken oder Haarteile: Zweithaarkreationen sind längst schon zum Modeaccessoire geworden. open_in_full © Degler Hairdresser © Degler Hairdresser