Think Electric!

Mit einer Lehre bei Fiegl + Spielberger die Zukunft aktiv mitgestalten

Die Berufswahl gehört zu den wichtigsten Entscheidungen im Leben junger Menschen. Schließlich soll der gewählte Weg nicht nur den eigenen Interessen entsprechen, sondern auch langfristige Perspektiven bieten. Gerade in Zeiten von Digitalisierung, Energiewende und rasanten technologischen Entwicklungen sind Berufe gefragt, die Sicherheit, Abwechslung und hervorragende Zukunftschancen vereinen. Genau diese Möglichkeiten bietet eine Lehre bei Fiegl + Spielberger. Die Elektrotechnik zählt zu den bedeutendsten Zukunftsbranchen unserer Zeit. Moderne Gebäude werden immer intelligenter, erneuerbare Energien gewinnen laufend an Bedeutung und leistungsfähige Infrastruktur bildet die Grundlage des täglichen Lebens.

Berufsalltag aktiv mitgestalten

Hinter diesen ganzen Entwicklungen stehen gut ausgebildete Fachkräfte, die mit ihrem KnowHow und ihrem handwerklichen Können dafür sorgen, dass moderne und innovative Lösungen realisiert werden. Fiegl + Spielberger setzt seit vielen Jahren auf die Ausbildung junger Menschen und bietet seinen zukünftigen Fachkräften einen sehr guten Einstieg in die Welt der Elektrotechnik. Die Lehrlinge werden dabei von Beginn an aktiv in spannende Projekte eingebunden und können vom Start weg aktiv mitgestalten. Neben dem Besuch der Berufsschule sammeln sie wertvolle Praxiserfahrungen direkt auf Baustellen und bei Installationen unterschiedlichster Projekte. So lernen sie frühzeitig die Anforderungen des Berufs kennen und können ihr Wissen unmittelbar anwenden.

Individuelle Entwicklung

Besonderer Wert wird auf eine fundierte Ausbildung und die persönliche Betreuung gelegt. Erfahrene Ausbilder begleiten die Lehrlinge während ihrer gesamten Lehrzeit, unterstützen sie und fördern die individuelle Entwicklung. Schritt für Schritt übernehmen die Nachwuchskräfte mehr Verantwortung und entwickeln sich dadurch zu qualifizierten Facharbeitern mit ausgezeichneten Zukunftsperspektiven. Neben der fachlichen Kompetenz spielen auch Teamgeist, Verlässlichkeit und Eigeninitiative eine wichtige Rolle. Wer gerne im Team arbeitet, Herausforderungen annimmt und sichtbare Ergebnisse schaffen will, findet bei Fiegl + Spielberger das passende Umfeld.

Die Arbeit an den unterschiedlichsten Projekten sorgt dafür, dass jeder Tag individuell und abwechslungsreich ist. Auch nach dem Lehrabschluss stehen zahlreiche Karrierewege offen. Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben ihre berufliche Laufbahn selbst als Lehrlinge begonnen und sich im Unternehmen erfolgreich weiterentwickelt. Zusätzliche Weiterbildungen sowie die Möglichkeit der „Lehre mit Matura“ eröffnen weitere Perspektiven und schaffen die Basis für eine langfristig erfolgreiche Karriere. Fiegl + Spielberger bietet damit weit mehr als eine Ausbildung: einen starken Start in eine sichere berufliche Zukunft in einer Branche, die die Welt von morgen gestaltet. THINK ELECTRIC!