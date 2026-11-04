Auto überschlug sich in St. Veit im Defereggen mehrfach: 33-Jähriger verletzt

Ein 33-Jähriger kam am Dienstagabend in St. Veit im Defereggental mit seinem Wagen von der Straße ab. Das Auto prallte gegen eine Waldböschung, ehe es sich überschlug.

Gegen 17.50 Uhr war am Dienstag ein 33-Jähriger auf der Defereggentalstraße von St. Jakob im Defereggental in Richtung Huben unterwegs. Bei St. Veit geriet der Wagen in einer Kurve plötzlich ins Schleudern. Der Italiener verlor die Kontrolle über das Fahrzeug und prallte gegen die Böschung. Das Auto überschlug sich mehrmals.

Nach Angaben der Polizei erlitt der Lenker Verletzungen unbestimmten Grades. Rettungskräfte versorgten den 33-Jährigen an der Unfallstelle und brachten ihn anschließend ins Krankenhaus Lienz.