Sinn und Sinnlichkeit und schönster Schund: Italiens Erotik-König Tinto Brass ist tot

Vom Avantgardekino über den Italowestern bis zum Schmuddelfilm: Tinto Brass scheute kaum Tabus. Mit „Salon Kitty“ und „Caligula“ provozierte er Publikum und Zensoren. Nun ist der italienische Regisseur mit 93 Jahren gestorben.

Rom – Scham kannte er nicht. Hemmungen waren ihm fremd. Der italienische Filmemacher Tinto Brass ist tot. Der Regisseur starb am Mittwoch im Alter von 93 Jahren in Isola Farnese, einem Ortsteil von Rom, in dem er seit Jahrzehnten lebte. Das teilten seine Ehefrau Caterina Varzi und seine Kinder Bonifacio Brass und Beatrice Brass mit. Für die Beisetzung ist nach Angaben der Familie zunächst eine private Zeremonie vorgesehen.

Geboren wurde Tinto Brass am 26. März 1933 als Giovanni Brass in Mailand. Er wuchs in Venedig auf und fühlte sich der Lagunenstadt zeitlebens eng verbunden. Nach einem Studium der Rechtswissenschaften in Ferrara arbeitete er in Paris als Archivar an der Cinémathèque française, ehe er ins Filmgeschäft einstieg.

Ehe er sich auf die Erotik festlegte, probierte Brass im Kino vieles aus. Er drehte politische und experimentelle Arbeiten, Komödien und sogar einen Italowestern. In „Yankee“ (1966) mit Philippe Leroy und Adolfo Celi schickte er einen namenlosen Fremden in den Kampf gegen einen Banditenboss. Schon hier war Brass weniger an den Regeln eines Genres interessiert als daran, was sich mit ihnen anstellen ließ: ungewöhnliche Perspektiven, nervöse Montage. Mehrere seiner Werke aus den 1960er- und 1970er-Jahren fanden Anerkennung bei der Filmkritik und machten ihn zu einem Vertreter des italienischen Avantgardekinos.

Helmut Berger in Brass’ „Salon Kitty“. © imago stock&people

Sex, Macht und Überwachung

International bekannt wurde Brass allerdings vor allem durch seine erotischen Filme. Einen Wendepunkt markierte „Salon Kitty“ (1976) mit Helmut Berger, Ingrid Thulin und Teresa Ann Savoy. Der Film spielt 1939 in Berlin und erzählt von einem Edelbordell, das von den Nazis zur Überwachung von Diplomaten, Militärs und Parteifunktionären eingesetzt wird. Die Räume werden verwanzt, die Frauen sollen ihre Kunden aushorchen. Sex ist bei Brass hier nicht bloß Schauwert, sondern Teil eines Systems aus Macht, Überwachung und moralischer Verkommenheit. Der Film basiert auf dem gleichnamigen Roman von Peter Norden und greift einen historischen Kern auf: Tatsächlich nutzte der Sicherheitsdienst der SS ein Berliner Edelbordell zur Spionage.

Mit seiner Verbindung von Nationalsozialismus, sexueller Ausschweifung und drastischer Inszenierung wurde „Salon Kitty“ zu einem frühen Vertreter des später sogenannten Naziploitation-Kinos. In den USA kam eine politisch entschärfte Fassung unter dem Titel „Madam Kitty“ mit einem X-Rating heraus.

Die spätere Oscarpreisträgerin Helen Mirren in „Caligula“. © Rights Managed via www.imago-images.de

Der Skandal um „Caligula“

Drei Jahre später folgte jener Film, der Brass endgültig berühmt und berüchtigt machte. „Caligula“ (1979) wurde zu einem der großen Filmskandale seiner Zeit. Malcolm McDowell spielte den römischen Kaiser, an seiner Seite waren Helen Mirren, Peter O’Toole und John Gielgud zu sehen. Das Drehbuch stammte ursprünglich von Gore Vidal, produziert und finanziert wurde das aufwendige Projekt maßgeblich von Bob Guccione, dem Verleger des Erotikmagazins Penthouse.

„Caligula“ mit Malcolm McDowell löste Zensurdebatten aus. Brass hat sich selbst vom 2023 veröffentlichten „Ultimate Cut“ distanziert. © Rights Managed via www.imago-images.de

Vielleicht passte es zu einem Film über Größenwahn, dass auch die Produktion alle vernünftigen Dimensionen verlor. Brass und Guccione zerstritten sich, der Regisseur wurde von der Endfertigung ausgeschlossen. Guccione ließ nach Abschluss der eigentlichen Dreharbeiten zusätzliche explizite Sexszenen aufnehmen und montierte sie in den Film. Brass distanzierte sich ebenso wie Vidal von der veröffentlichten Fassung. Was als provokantes Historien- und Politdrama über Macht, Dekadenz und Korruption angelegt war, wurde so zum Grenzfall zwischen großem Ausstattungskino und Pornografie.

„Caligula“ löste Zensurdebatten aus, erschien international in zahlreichen unterschiedlich gekürzten Fassungen und entwickelte sich über die Jahrzehnte zum Kultfilm. 2023 wurde beim Filmfestival von Cannes ein vollkommen neu montierter „Ultimate Cut“ vorgestellt. Er entstand aus bis dahin unveröffentlichtem Originalmaterial. Glücklich war Tinto Brass auch damit nicht – und distanzierte sich auch von dieser Fassung.

Auch „La chiave“ mit Stefania Sandrelli entstand in Venedig. © imago/Album

Erotik wird zum Markenzeichen

In den 80er-Jahren etablierte sich Brass als Schmuddelkönig der italienischen Filmindustrie. „La chiave“ (1983), in dem Stefania Sandrelli die Hauptrolle spielte, war ein großer Erfolg. Es folgten „Miranda“ (1985) mit Serena Grandi und „Capriccio“ (1987) mit Francesca Dellera. Die Filme beschäftigten sich mitunter recht einfallsarm mit außerehelichen Vergnügungen und Eifersucht. Manche seiner Ideen mochten als progressiv durchgehen, anderes ließ sich satirisch lesen, oft – auch daran besteht kein Zweifel – waren die Motive kommerziellerer Natur.

Ein Promo-Bild für „Trasgredire“: Tinto Brass in seiner Spätphase. © IMAGO/CAP/KFS

Auch nach der Jahrtausendwende blieb Brass sich treu: „Trasgredire“ (2000), „Senso ‚45“ (2002), „Fallo!“ (2003). Sein letzter Langfilm „Monamour“ erschien 2006.