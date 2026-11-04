Wer zahlt Bergrettungs-Einsatz?
17-Jährige auf Zugspitze zurückgelassen: Jetzt ermittelt die Tiroler Polizei
Sieben Mitglieder der Bergrettung Ehrwald machten sich deshalb von der Bergstation der Zugspitzbahn aus auf den Weg zu der jungen Frau.
© Bergrettung Ehrwald
Weil ein 21-jähriger Deutscher seine Begleitung (17) in alpiner Notlage allein ließ, ermittelt die Tiroler Polizei wegen Verdachtes der Gefährdung der körperlichen Sicherheit. Ob er oder die beiden die Bergungskosten selbst zahlen müssen, ist nun auch Thema.