Kommentar von David Narr

Wie sehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gefragt sind, die anpacken können, zeigt der aktuelle WKO Fachkräfteradar: Mehr als 60 Prozent der vom Fachkräftemangel betroffenen Betriebe haben häufig Schwierigkeiten, Menschen mit Lehrabschluss zu finden. Keine andere Qualifikation ist so stark gefragt. Ihre Bedeutung reicht weit über die Betriebe hinaus: Fachkräfte sorgen dafür, dass unser Alltag funktioniert – vom Stromnetz bis zum Dach über dem Kopf.

Derzeit wird viel über künstliche Intelligenz diskutiert. Oft verbunden mit einer bangen Frage: Die KI oder ich? Für Fachkräfte ist es keine Frage, sondern eine Antwort: Die KI und ich! Denn KI ist ein mächtiges Werkzeug, doch erst gut ausgebildete Menschen machen aus neuen Technologien konkrete Lösungen. Sie errichten Gebäude, nehmen Anlagen in Betrieb und halten Maschinen am Laufen. KI kann sie dabei unterstützen – ihr Können ersetzt sie nicht.

Für junge Menschen und alle, die sie bei der Berufswahl begleiten, sind das gute Aussichten. Wer eine Fachberufslehre macht, lernt einen Beruf mit Zukunft. Wir brauchen dringend Menschen, die mitdenken, sich weiterentwickeln und Dinge in die Praxis umsetzen.

Es ist übrigens nie zu spät, seinen Traumberuf zu erlernen. Die duale Ausbildung bietet viele Wege – auch für Erwachsene, die beruflich neu durchstarten möchten.