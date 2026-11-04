Die MotoGP in Katar

Start-Ampel grün, Moral-Ampel rot: Fans, Yamaha und TV-Sender boykottieren

Kapitaler Umfaller: Die MotoGP erntet gerade jede Menge Kritik mit ihrem Gastspiel im Nahen Osten.
© IMAGO/GIGI SOLDANO
Daniel Suckert

Von Daniel Suckert

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