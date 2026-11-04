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Die MotoGP in Katar
Start-Ampel grün, Moral-Ampel rot: Fans, Yamaha und TV-Sender boykottieren
Kapitaler Umfaller: Die MotoGP erntet gerade jede Menge Kritik mit ihrem Gastspiel im Nahen Osten.
© IMAGO/GIGI SOLDANO
Von Daniel Suckert
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