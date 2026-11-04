Lifestyle-Magazin TIROLERIN lud zum Kunden-Event: Die Zukunft beginnt mit Begegnungen

Erstmals lud die TIROLERIN ihre Kunden und Kooperationspartner zu einem Abend ein, der ganz im Zeichen kommender Ideen, neuer Perspektiven und persönlicher Gespräche stand. Im Atrium der MoHo-Räumlichkeiten wurde nicht nur über die Zukunft gesprochen, sondern auch gemeinsam nach vorne geblickt.