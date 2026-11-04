Spannender Ausblick

Lifestyle-Magazin TIROLERIN lud zum Kunden-Event: Die Zukunft beginnt mit Begegnungen

TIROLERIN-GF Katharina Egger Zierl, Barbara Plattner (GF Innsbruck Tourismus), Mode-Designerin Rebekka Ruetz, Landestheater-Intendantin Irene Girkinger, TIROLERIN-GF Ferdinand Marquez (v.l.).
© Jan Hetfleisch
Dalia Föger

Von Dalia Föger

Erstmals lud die TIROLERIN ihre Kunden und Kooperationspartner zu einem Abend ein, der ganz im Zeichen kommender Ideen, neuer Perspektiven und persönlicher Gespräche stand. Im Atrium der MoHo-Räumlichkeiten wurde nicht nur über die Zukunft gesprochen, sondern auch gemeinsam nach vorne geblickt.

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