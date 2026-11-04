Spannender Ausblick
Lifestyle-Magazin TIROLERIN lud zum Kunden-Event: Die Zukunft beginnt mit Begegnungen
TIROLERIN-GF Katharina Egger Zierl, Barbara Plattner (GF Innsbruck Tourismus), Mode-Designerin Rebekka Ruetz, Landestheater-Intendantin Irene Girkinger, TIROLERIN-GF Ferdinand Marquez (v.l.).
© Jan Hetfleisch
Erstmals lud die TIROLERIN ihre Kunden und Kooperationspartner zu einem Abend ein, der ganz im Zeichen kommender Ideen, neuer Perspektiven und persönlicher Gespräche stand. Im Atrium der MoHo-Räumlichkeiten wurde nicht nur über die Zukunft gesprochen, sondern auch gemeinsam nach vorne geblickt.
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