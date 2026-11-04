Richtig handeln im Notfall: Rotes Kreuz lädt Senioren zum Erste-Hilfe-Kurs

Wie erkennt man einen Notfall, wie setzt man einen Notruf richtig ab und was kann man bis zum Eintreffen der Rettung tun? Antworten auf diese Fragen erhalten Seniorinnen und Senioren bei einem Erste-Hilfe-Kurs des Roten Kreuzes in Reutte.

Reutte – Ein Sturz, Kreislaufprobleme oder ein medizinischer Notfall können jederzeit und überall eintreten. Umso wichtiger ist es, im Ernstfall richtig zu handeln. Das Rote Kreuz Reutte bietet deshalb am Donnerstag, 12. November, einen speziell auf Seniorinnen und Senioren zugeschnittenen Erste-Hilfe-Kurs an.

In dem zweistündigen Kurs erfahren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wie sie Notfallsituationen richtig einschätzen, einen Notruf absetzen und erste Hilfsmaßnahmen leisten können. Praktische Übungen sollen dabei helfen, Sicherheit zu gewinnen und mögliche Berührungsängste abzubauen.

Die Veranstalter betonen, dass Erste Hilfe keine Frage des Alters sei. Jede und jeder könne im Notfall wichtige Unterstützung leisten und damit wertvolle Zeit bis zum Eintreffen der Rettung überbrücken.

Neben der Wissensvermittlung soll auch der Austausch nicht zu kurz kommen. Im Anschluss an den Kurs laden das Rote Kreuz und das Freiwilligenzentrum Außerfern die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu Kaffee und Kuchen ein. Dabei besteht Gelegenheit für Gespräche, Begegnungen und ein gemütliches Beisammensein.

Kurs auf einen Blick Wann: Donnerstag, 12. November, von 14 bis 17 Uhr Wo: Rotes Kreuz Reutte, Innsbrucker Straße 37, Reutte Anmeldung: Freiwilligenzentrum Außerfern Telefon: 05672/62387-12 E-Mail: freiwilligenzentrum@rea.tirol