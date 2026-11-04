Republikanische Hochburgen sind gefallen: Demokraten konnten sogar Texas erobern

Die blaue Welle überrollte auch die einst tiefroten Hochburgen der Republikaner. Besonders bemerkenswert ist die Wende in Texas.

In mindestens sechs US-Bundesstaaten wurden erstmals seit Jahrzehnten wieder demokratische Kandidaten in den US-Senat gewählt. Besonders bemerkenswert ist der Erfolg der Demokraten in Texas. Der Bundesstaat im Süden der USA gilt als Hochburg für Donald Trumps Republikaner und deren konservative Werte.

In Texas konnten die Demokraten erstmals seit 1988 wieder eine Senatswahl für sich entscheiden. James Talarico setzte sich klar gegen den von Präsident Trump unterstützten Ken Paxton durch.

David gegen Goliath

Talarico, der früher als Lehrer gearbeitet hatte, feierte den Sieg mit dem Verweis auf die biblische Geschichte von David gegen Goliath. Die Allianz von Trump und Tech-Milliardär Elon Musk sei ein übermächtiger Goliath gewesen. „Wir haben soeben bewiesen, dass alles Geld der Welt den Menschen in Texas nicht gewachsen ist.“

In Texas verlieren die Republikaner nicht nur einen Senatssitz, sondern auch das Gouverneursamt. Die Demokratin Gina Hinojosa setzte sich gegen den republikanischen Amtsinhaber Greg Abbott durch und wird damit die erste Gouverneurin mit lateinamerikanischen Wurzeln in der Geschichte des Bundesstaates. Sie ist zugleich die erste Demokratin seit Ann Richards im Jahr 1990, die dort wieder eine Gouverneurswahl gewinnt. Die Republikaner hatten Texas seit mehr als drei Jahrzehnten politisch dominiert.

Historisches Ergebnis in Kansas, symbolträchtiges Ohio

Historisch ist das Ergebnis auch in Kansas: Zum ersten Mal seit 1932 – also seit 94 Jahren – gewann mit Adam Hamilton ein Demokrat eine Senatswahl in dem konservativen Bundesstaat.

Besonders symbolträchtig ist das Ergebnis in Ohio: Der dortige Senator JD Vance war zu Beginn von Trumps zweiter Amtszeit als Vizepräsident in die US-Regierung gewechselt. Sein Nachfolger Jon Husted konnte den Sitz bei den Midterms nicht verteidigen.

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